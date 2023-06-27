ستتضمن اجتماعات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. ولم تؤكد البلدين الزيارة المخطط لها. بحسب تقرير نُشر، صباح اليوم الثلاثاء.

يستعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للقيام برحلة إلى الصين، وقال مسؤولون إسرائيليون لـ"تايمز أوف إسرائيل" إن الرحلة متوقعة الشهر الوشيك وستتضمن اجتماعات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. ولم تؤكد البلدين الزيارة المخطط لها. بحسب تقرير نُشر، صباح اليوم الثلاثاء.

يأتي ذلك في الوقت الذي لم يتلق فيه نتنياهو دعوة بعد لزيارة الولايات المتحدة، أقرب حليف لإسرائيل، حيث أوضحت إدارة بايدن خلافاتها مع الحكومة التي يقودها نتنياهو، بعد تصريحات أعربت عن القلق بشأن تشريع خطة الإصلاح القضائي الإسرائيلي والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.

من ناحية أخرى، تقوم الصين بجعل وجودها الدبلوماسي محسوسًا في الشرق الأوسط، حيث توسطت مؤخرًا في استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران. بالإضافة إلى ذلك، قام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بزيارة إلى بكين في وقت سابق من شهر يونيو/حزيران الجاري.

في حين يقول المسؤولون الحكوميون الإسرائيليون والأمريكيون إن "العلاقات لا تزال متينة، فإن زيارة بكين يمكن أن تضع نتنياهو على الطريق نحو اتفاق تطبيع مرغوب فيه مع السعودية، سيؤدي هذا إلى زعزعة الدور الأمريكي الطويل الأمد كحلقة وصل دبلوماسية رئيسية في علاقات إسرائيل مع دول الشرق الأوسط الأخرى"

وكان نتنياهو قد قام بعدة زيارات إلى الصين، كانت آخرها في عام 2017. والصين هي واحدة من أقرب الشركاء الاقتصاديين لإسرائيل.