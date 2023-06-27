إيذاناً ببدء الركن الأعظم في ذروة مناسك الحجّ التي يتوقع أن تسجّل أعدادا قياسية هذا العام في أجواء شديدة الحرارة

بدأت أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام للصعود إلى صعيد عرفات قرب مكة المكرمة منذ فجر اليوم الثلاثاء، إيذاناً ببدء الركن الأعظم في ذروة مناسك الحجّ التي يتوقع أن تسجّل أعدادا قياسية هذا العام في أجواء شديدة الحرارة، وفي ظل إجراءاتٌ غير مسبوقة، أهمها زيادةُ عدد المستفيدين من مبادرة طريق مكة لحجاج الخارج، والتوسعُ بمنح التأشيرة الإلكترونية.

وكان رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد اشتية وزعماء عرب آخرون، قد وصلوا، أمس الاثنين، إلى جدة في السعودية للمشاركة في مناسك الحج، وكان في استقبال اشتية أمير جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي في مطار الملك عبد العزيز الدولي. وفي وقت سابق الأحد ، وصل رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إلى المسجد النبوي حيث كان في استقباله مسؤولون سعوديون.

وسيبقون الحجاج طوال اليوم الثلاثاء في الموقع نفسه، يصلّون ويبتهلون ويتلون القرآن الكريم، والكثير منهم سيعتلي جبل الرحمة ويجلسون بين صخوره، وبعد غروب الشمس، يتوجّه الحجّاج إلى مزدلفة، في منتصف الطريق بين عرفات ومنى، ليناموا في الهواء الطلق، قبل بدء رمي الجمرات الأربعاء، أول أيام عيد الأضحى.

جدير بالذكرأن موسم الحجّ يقام هذا العام بدون أي قيود لناحية أعداد الحجاج أو أعمارهم، بعد ثلاث أعوام من تنظيم حج محدود على خلفية تفشي وباء كورونا.

وعادةً ما يكون الحجّ أحد أكبر التجمّعات الدينيّة السنويّة في العالم، وهو من بين أركان الإسلام الخمسة، ويتوجّب على كلّ مسلم قادر على تأديته، أن يقوم به مرّةً واحدة على الأقلّ.

ويؤدي الحجاج المناسك، والكثير منها في الهواء الطلق، تحت شمس حارقة وفي أجواء خانقة، تتسبب في كثير من الأحيان في ضربات شمس وحالات إعياء إضافة إلى توقف عضلة القلب، حتى أن الهواتف الذكية تتوقف عن تأدية بعض المهام ما لم "تبرد".

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تتراوح درجات الحرارة في مكة بين 43-45 درجة نهارا خلال موسم الحج.

وأقامت السلطات الكثير من المرافق الصحّية والعيادات المتنقّلة وجهّزت سيّارات إسعاف ونشرت 32 ألف مسعف لتلبية احتياجات الحجّاج. وحذرت الحجاج من التعرض "لضربات الشمس".

ويُشارك الحجّاج في رمي الجمرات غدا الأربعاء (أوّل أيّام عيد الأضحى المبارك)، آخر أهمّ المناسك - وقد أدّت في السنوات الماضية إلى عمليات تدافع مميتة - قبل أن يتوجّهوا إلى المسجد الحرام في مكّة لأداء "طواف الوداع" حول الكعبة،