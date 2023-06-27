مقتل جندي إسرائيلي بنيران صديقة في حادث تدريب

"تفاصيل الحادث قيد التحقيق من قبل القادة وبدأت الشرطة العسكرية بالتحقيق في الحادث وتم ابلاغ اسرة الجندي"

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، إن جنديا إسرائيليا قتل بنيران صديقة من مسافة 250 مترا، خلال مناورة عسكرية في قاعدة للجيش في جنوب إسرائيل.

وقال المتحدث في بيان إن "تفاصيل الحادث قيد التحقيق من قبل القادة وبدأت الشرطة العسكرية بالتحقيق في الحادث وتم ابلاغ اسرة الجندي" وأضافت أن "الجيش الإسرائيلي يعرب عن تعازيه القلبية لأسرة الجندي وسيواصل دعمهم".

و في وقت سابق من شهر يناير/كانون الثاني المنصرم، قتل جندي إسرائيلي في حادث إطلاق نار في قاعدة عسكرية في الجزء الأوسط من البلاد. وفي أغسطس/ آب المنصرم قتل جندي آخر خلال تدريب روتيني في هضبة الجولان. حدث مماثل في نفس الشهر، أسفر مقتل الرقيب ناتان فيتوسي بنيران صديقة بعد خطأ في تحديد الهوية.