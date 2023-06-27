وفقا لمصدر أمني مرتبط بالسلطة، تمكنت حركة الجهاد على مدى الأشهر الـ 18 المنصرمة، من إنشاء عدة خلايا مسلحة في شمال الضفة الغربية،

دعا قادة حركة الجهاد، أمس الاثنين ، إلى تكثيف الهجمات المسلحة ضد إسرائيل ، لا سيما من خلال الاعتماد على نفوذها المتنامي في الضفة الغربية.

وفقا لمصدر أمني مرتبط بالسلطة، تمكنت حركة الجهاد على مدى الأشهر الـ 18 المنصرمة، من إنشاء عدة خلايا مسلحة في شمال الضفة الغربية، وخاصة في منطقتي جنين ونابلس، وقال المصدر "الجهاد الاسلامي يستخدم الاموال الايرانية لشراء الاسلحة والولاء في الضفة الغربية."

ويشير المسؤول إلى أن السلطة الفلسطينية لاحظت زيادة التعاون بين مسلحي حركة الجهاد وأفراد من كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح التي يتزعمها محمود عباس في رام الله، وأضاف المصدر أن "الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية تخشى بالتالي من أن يكون العشرات من مسلحي فتح المنتمين لكتائب شهداء الأقصى هم الآن في رواتب إيران - من خلال وكيلها الفلسطيني، الجهاد الإسلامي".

وقال المسؤول الفلسطيني في رام الله "إيران موجودة بالفعل في الضفة الغربية." يريد الإيرانيون من وكلائهم الفلسطينيين بسط سيطرتهم من قطاع غزة إلى الضفة الغربية.

وتأتي دعوات حركة الجهاد بعد أيام من زيارة وفد برئاسة أمينها العام زياد النخالة، إلى طهران لإجراء محادثات مع القادة الإيرانيين حول سبل تصعيد القتال ضد إسرائيل.

وقد دعا المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بنفسه إلى تصعيد الهجمات على إسرائيل عبر الضفة الغربية. بعد لقائه بزياد النخالة، كتب آية الله على تويتر: "لقد وجدت الجهاد الإسلامي وغيرها من حركات المقاومة الفلسطينية المفتاح الرئيسي لمحاربة النظام الصهيوني، والسلطة المتزايدة لجماعات المقاومة في الضفة الغربية هي المفتاح لجلب العدو الصهيوني على ركبتيه".