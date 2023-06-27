تمركزت مجموعة أخرى عنيفة بجوار سياج بيتي مع الطبول ومكبرات الصوت واللافتات "وتابع "المتظاهرين لم يكونوا بعيدين عن إشعال النار في شقة"

تظاهر صباح اليوم الثلاثاء، المئات من جنود الاحتياط قبالة منزل وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين، في بلدة موديعين بمحيط القدس، احتجاجا على استمرار اجراءات التشريع بخصوص خطة الإصلاح القضائي، واغلق المتظاهرون مدخل الشارع المؤدي الى يارليف ليفين مستخدمين أسلاكا شائكة وبإشعال اطارات مطاطية، في ما اعتقلت الشرطة ستة من المحتجين وذلك بشبهة الاخلال بالنظام العام.

وكتب يارليف ليفين على فيسبوك "هذا الصباح عند الخامسة والنصف، في الشارع بالقرب من مدخل منزلي، تم إغلاق مدخل موقف السيارات في العمارات، وأحرقت مجموعة عنيفة الإطارات وعرقلت حركة المرور. وتمركزت مجموعة أخرى عنيفة بجوار سياج بيتي مع الطبول ومكبرات الصوت واللافتات "وتابع "المتظاهرين لم يكونوا بعيدين عن إشعال النار في شقة" وأضاف "لحسن الحظ هذه المرة أحرقوا الإطارات على الطريق وسدوا الطريق".

وهاجم ياريف ليفين المستشارة القانونية للحكومة غالي بيهيراف ميارا قائلا "سارعت المستشارة القانونية للحكومة، غالي باهراف ميارا، إلى إلقاء خطاب ضد الإصلاح الذي اقترحته تقوم هي ونائبها الدكتور جيل ليمون بتوزيع الوثائق والآراء المكتوبة والشفوية بشكل منهجي، دون إبلاغي، من أجل احباط السياسة التي اتبعتها. لقد فعلوها مرة أخرى بالأمس فقط ".

واشار ليفين إلى أن "أحداث العنف، والدعوات العلنية للتمرد، والتهديدات والتحريض على العنف، وكذلك العنف المتزايد ضد أولئك الذين يجرؤون على الوفاء بوعودهم للناخبين من خلال دعم الإصلاح، كل هذا لم يتلق حتى كلمة واحدة تعليق عام من المستشارة القانونية للحكومة وفريقها ".

وأكد ليفين على أن "العدالة ذات سرعتين تضمن إفلات المتظاهرين المتهمين بالعنف من العقاب"، مؤكدًا أن "هذا الموقف يغذي الفوضى". وتابع"إصلاح نظام العدالة مهم وضروري. المشاهد اليوم أثبتت ذلك مرة أخرى. أنا مصمم ولن يتمكنوا من ثني. سأحقق المهمة التي كلفني بها الجمهور. الإصلاح" يجب أن يمر ".

وعلى الرغم من اعتقال الشرطة لستة متظاهرين بعد أعمال العنف، إلا أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بيتساليل سموتريتش نددا أيضا بـ "الكيل بمكيالين" ضد النشطاء المناهضين للإصلاح. وقالوا "لو كان هذا العنف قد ارتكب من قبل متظاهرين يمينيين ، لكان هناك العشرات من الاعتقالات".

من جانبهم برر قادة الحراك المناهضة لخطة الإصلاح القضائي ما جرى في صباح اليوم الثلاثاء أمام منزل ياريف ليفين بـ "محاولات اغتيال ديمقراطية إسرائيلية"، وادعوا أن الوزير يجب أن يعتاد الآن على إيقاظه من هذا الطريق "ملمحين أن مثل هذه الاحتجاجات ستحدث مرة أخرى.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد قال بداية الاسبوع الجاري محملا المعارضة مسؤولية نسف إمكانية التوفيق في جسر الهوة بين المعسكرين: "ما ثبت الأسبوع الماضي هو أن غانتس ولابيد اتفقا على اللعب لمدة 3 أشهر وفق خطة مشتركة، لم يتوصل خلالها ممثلوهم إلى أدنى اتفاق. كان هدفهم تذويب أي تعديل. لذلك، سنجتمع هذا الأسبوع ونبدأ بالخطوات العملية بطريقة محسوبة ومسؤولة".