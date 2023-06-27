رئيس الشاباك الإسرائيلي: "حددنا عددا كبيرا من التهديدات باستخدام الذكاء الاصطناعي"

"نرى جيدا ما يحدث فيها: تجسس وإرهاب وتحريض ونفوذ أجنبي. الشبكة مثل أعشاش الإرهابيين في جنين وأنفاق الإرهاب في غزة ليست مكانا آمنا"

قال رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي الشاباك رونين بار، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر Cyber Week السنوي في جامعة تل أبيب إن "الوكالة تستخدم بشكل فعال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لمنع التهديدات الإرهابية" وتابع"تم استيعاب تقنية الذكاء الاصطناعي في آلة الإجراءات المضادة لشين بيت بشكل طبيعي. لقد حددنا عددًا كبيرًا من التهديدات باستخدام الذكاء الاصطناعي".

وأكد رونين بار على أنه "من أجل التأكد من أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى التطور وليس الثورة، سنحتاج إلى التعاون والانفتاح بين عمالقة التكنولوجيا والأجهزة الأمنية "وأفاد "المنظمات الأمنية التقليدية مطالبة بالتكيف مع الوضع الجديد ، حيث قد يصبح أي شخص غاضب لديه اتصال بالإنترنت تهديدًا".

وأشار بار إلى أنهم أدركوا أنه من المستحيل "كسب هذه الحرب بالعصي والحجارة". وضرب مثالاً على منفذ عملية عرين الأسد الذي قتلته القوات الإسرائيلية مؤخرًا، مشيرًا إلى أنه "ولد من كاميرا الهاتف الذكي، وليس داخل مسجد" وقال "نحن في أعماق الشبكة ونرى جيدا ما يحدث فيها: تجسس وإرهاب وتحريض ونفوذ أجنبي. الشبكة مثل أعشاش الإرهابيين في جنين وأنفاق الإرهاب في غزة ليست مكانا آمنا"

وذكر رونين أن "القبة الحديدية التي يطورها الشاباك في الفضاء الإلكتروني تتخذ خطواتها الأولى بالفعل، وقد بدأت مجموعة التحالفات في الظهور وقد دخلت حيز التنفيذ بالفعل. نحن نتعاون بالفعل مع عدد من البلدان المهمة في هذا المجال ونرى بدأت القبة الحديدية السيبرانية العالمية في التبلور".