غالانت:"القوات الأمنية ستعمل على إحباط الإرهاب حيثما تطلب الأمر، ويجب التحرك بسرعة وبقوة ضد مراكز الإرهاب التي تعمل على زعزعة استقرار المنطقة"

أجرى وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت محادثات مع وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، أمين سر "منظمة التحرير الفلسطينية"، حسين الشيخ، في ظل الأحداث الأخيرة في الضفة الغربية، وناقش الطرفان تزايد العمليات العدائية في الآونة الأخيرة، وأصرّا على الحاجة المشتركة لتهدئة الوضع على الأرض، من أجل السكان الإسرائيليين والفلسطينيين في المنطقة.

وأكد غالانت لحسين الشيخ على أن "القوات الأمنية ستعمل على إحباط الإرهاب حيثما تطلب الأمر"، ونقل رسالة مفادها أنه"يجب التحرك بسرعة وبقوة ضد مراكز الإرهاب التي تعمل على زعزعة استقرار المنطقة"

وفي السياق قال غالانت إن "المؤسسة الأمنية تأخذ على محمل الجد العنف الذي استخدمته العناصر المتطرفة ضد المواطنين الفلسطينيين في الأيام الأخيرة"، وأكد أن "إسرائيل ستعمل على تقديم الجناة إلى العدالة"

وبمناسبة عيد الأضحى المبارك تمنى غالانت للوزير حسين الشيخ، عيدا مباركا معربا عن أمله في أن تكون عطلة العيد فرصة لتعزيز الاستقرار الأمني في المنطقة.