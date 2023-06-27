إسرائيل: نتنياهو يناقش التهديد النووي الإيراني مع وفد من الكونغرس الأمريكي

ركز الاجتماع الذي عقد برعاية لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (إيباك) على التهديد النووي الإيراني وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي،

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، مع أعضاء وفد من الكونغرس الأمريكي من الحزبين في القدس، وركز الاجتماع الذي عقد برعاية لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (إيباك) على التهديد النووي الإيراني وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بحسب مكتب رئيس الوزراء.

وجاء في بيان رئيس مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "رئيس الوزراء شكر أعضاء الوفد على دعمهم الثابت لدولة إسرائيل ودعمهم المطلق لأمن إسرائيل".حضر الاجتماع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي ومدير مجلس الأمن القومي والمدير العام لمكتب رئيس الوزراء ومستشار السياسة الخارجية لرئيس الوزراء.

وأبلغ نتنياهو وفد الكونغريس بأنه تلقى دعوة لزيارة الصين، (ستكون الزيارة المزمعة هي الرابعة للصين)، وبأن "التعاون الأمني والاستخباراتي بين الولايات المتحدة وإسرائيل بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق، وشدد على أن الولايات المتحدة ستكون دائمًا الحليف الأساسي لإسرائيل، ولا يمكن الاستغناء عنه".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،قد قال في بداية الشهر الجاري إن "إسرائيل ستفعل كل ما هو ضروري لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية" وتابع في خطاب عبر الفيديو "أسمع كل التقارير المتعلقة بإيران ، لذا لدي رسالة واضحة لكل من إيران والمجتمع الدولي: إسرائيل ستفعل كل ما يحتاجه الأمر لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية."