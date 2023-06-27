أكد هرتسوغ "على أهمية الحرب الحاسمة والقوية ضد الإرهاب والتحريض والكراهية، وشدد على الثمن والألم الرهيبين اللذين يجلبهما الإرهاب من الأسر المكلومة"

هنأ الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، اليوم الثلاثاء، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بمناسبة عيد الأضحى المبارك الذي يبدأ يوم غد الأربعاء، وجاء في بيان رسمي أن "رئيس الدولة تمنى له ولأسرته ولشعبه ولجميع شعوب المنطقة عطلة سعيدة".

وخلال المكالمة الهاتفية ، أكد هرتسوغ "على أهمية الحرب الحاسمة والقوية ضد الإرهاب والتحريض والكراهية، وشدد على الثمن والألم الرهيبين اللذين يجلبهما الإرهاب من الأسر المكلومة ومن المجتمع الإسرائيلي ككل".

وشدد يتسحاق هرتسوغ على "ضرورة التحرك بقوة لإحباط الإرهاب الذي يضر بالناس والعائلات والمجتمعات على حد سواء، فضلا عن فرص حسن الجوار في المنطقة والشرق الأوسط". وأكد على أنه "يدين بشدة الأذى الذي يلحق بالفلسطينيين الأبرياء من قبل المتشددين الذي تم في الأيام الأخيرة"

في وقت سابق يوم الثلاثاء، تحدث وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت مع وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ، وناقش الطرفان تزايد العمليات العدائية في الآونة الأخيرة، وأصرّا على الحاجة المشتركة لتهدئة الوضع على الأرض، من أجل السكان الإسرائيليين والفلسطينيين في المنطقة.

وأكد غالانت لحسين الشيخ على أن "القوات الأمنية ستعمل على إحباط الإرهاب حيثما تطلب الأمر"، ونقل رسالة مفادها أنه"يجب التحرك بسرعة وبقوة ضد مراكز الإرهاب التي تعمل على زعزعة استقرار المنطقة"