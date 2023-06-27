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الرئيس الروسي: "يشكر ولي العهد السعودي على المشاعر النبيلة تجاه روسيا وشعبها"

i24NEWS

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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
Mikhail KLIMENTYEV (SPUTNIK/AFP)الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

بدوره، "أعرب الرئيس الروسي عن الشكر لولي العهد السعودي على المشاعر النبيلة تجاه روسيا وشعبها"، وكالة الأنباء السعودية (واس).

أفتدت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

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وأضافت الوكالة، أن "الأمير محمد أعرب عن دعمه للإجراءات التي اتخذها بوتين لإنهاء تمرد مسلح لمقاتلي مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة السبت الماضي، وتمنيات السعودية لروسيا الاتحادية وشعبها الصديق بالأمن والاستقرار".

بدوره، "أعرب الرئيس الروسي عن الشكر لولي العهد السعودي على المشاعر النبيلة تجاه روسيا وشعبها"، وكالة الأنباء السعودية (واس).

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال خطاب متلفز مساء اليوم على أنه أعطى أوامر بـ"تجنّب إراقة الدماء" بخلاف ما كان يرغب به الغرب وأوكرانيا عند تمرّد مجموعة فاغنر، على حد قوله، بينما أثنى على "وطنية" الشعب الروسي. 

وكان بوتين تلقى عدة اتصالات هاتفية بعد انتهاء التمرد، أبرزها من الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

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