يوآف غالانت: "إسرائيل أحبطت مخططًا لغسيل الأموال من قبل حزب الله وإيران"

وتحدث وزير الأمن الإسرائيلي، في المؤتمر الثالث للعملات المشفرة الذي استضافه مقر وزارة الأمن لمكافحة الإرهاب الاقتصادي.

كشف وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل أحبطت خطة غسيل أموال من قبل حزب الله وفيلق القدس الإيراني، والتي عملت باستخدام العملات الرقمية للحرس الثوري وصادرت ملايين الدولارات لمنظمات متطرفة.

وتحدث وزير الأمن الإسرائيلي، في المؤتمر الثالث للعملات المشفرة الذي استضافه مقر وزارة الأمن لمكافحة الإرهاب الاقتصادي.

وقال الوزير، "لقد واجهت إسرائيل منذ نشأتها تهديدات أمنية معقدة. وعلى مر السنين والتطورات التكنولوجية، تتغير التهديدات وتتطور"، وأضاف، "في المعركة المستمرة التي لا هوادة فيها ضد الإرهابيين ورعاتهم، يجب الكفاح ضد الموارد التي يقوم عليها الارهاب او محاربة اموال الارهاب ".

Nicole Laskavi/Ministère de la Défense وزير الأمن يوآف غالانت يتحدث خلال حفل أقيم في مقر الجيش الإسرائيلي في تل أبيب ، 1 يونيو ، 2023.

وتابع غالانت: "على مدى الأشهر القليلة الماضية ، في مقر وزارة الأمن للحرب الاقتصادية الوطنية ضد الإرهاب، وبالتعاون مع المخابرات وإنفاذ القانون، طورنا قدرات جديدة حققت نتائج. مهمة على هذه الجبهة أيضًا".

وأردف غالانت، "أود أن أكشف هنا لأول مرة أنه قبل أيام قليلة، تم تنفيذ عملية واسعة النطاق وغير مسبوقة تهدف إلى هزيمة محور تمويل التطرف باستخدام العملات الرقمية"مشيرا إلى أن "هذا هو الحدث الأول من هذا الحجم الذي أحبط وكان يديره حزب الله وفيلق القدس الإيراني وكان يقوم بتحويل ملايين الدولارات لاستخدامها من قبل عناصر لتنفيذ هجمات عدائية".

منذ بداية العام، استخدم عناصر حزب الله وفيلق القدس والجماعات المسلحة في سوريا العملات الرقمية لتلقي الأموال من أطراف ثالثة، وخاصة الصرافين.