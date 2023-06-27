الشرطة الاسرائيلية تقدم طلبا لتمديد إغلاق مصلى باب الرحمة في الحرم القدسي

الشرطة تقول ان المكان كان نقطة استراتيجية للمنظمات العدائية في اشارة لحماس وفتحه من جديد يشكل خطرا

على ضوء حلول عيد الأضحى المبارك الذي يبدأ اليوم، قدمت الشرطة الإسرائيلية طلبا غير عادي ، طلبت خلاله تمديد قرار مصلى باب الرحمة. وادعت في رسالتها أن المكان "يشكل نقطة استراتيجية للمنظمات العدائية"، ووقع على الطلب مساعد قائد الشرطة المقدم موشيه فينشي، وقدم الى محكمة الصلح في مدينة القدس، حيث طلب خلاله تمديد اغلاق الموقع. وكانت المحاكم استجابت في الماضي الى طلب الشرطة وأمرت بتقليص النشاط في المكان خلال أيام العيد، وحاليا تطالب الشرطة بتمديد الأمر المنتهية صلاحيته.

وذكر في الطلب أنه يستند الى دلائل قوية تشير الى ان "تمديد صلاحية الأمر ضرورية بسبب المخاوف من وقوع نشاطات عدائية في المكان". الشرطة تعتبر ان هذا الموقع بستخدم لنشاطات منظمات عدائية في اشارة الى حركة حماس "وعدم اعطاء الأمر يمكن أن يؤدي الى مخاطر أمنية" بنظرها وبالتالي "يجب الموافقة على تمديد الأمر وان عدم تمديد الأمر المؤقت يمكن أن يؤدي الى ضرر لا يمكن إصلاحه.

وذكر الطلب أنه "بموجب صورة الوضع المحدثه، مفادها أن فتح المكان من الممكن أن يتيح لتنظيم حماس التموضع ودفع أنشطة في القدس عموما وفي الحرم القدسي على وجه الخصوص، لذلك توجد حاجة لمواصلة تقييد استخدام المكان".

من جانبها قالت شرطة إسرائيل في بيان إن "الحديث يدور عن طلب تمديد اضافي لامر تقييد للاستخدام حالي. الطلب يستند على بنية لدلائل متينة تشير الى مخاوف من وقوع أنشطه عدوانية في المكان".