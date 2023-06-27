سوريا : اعتقال قادة وعناصر "فاغنر" ونقلهم إلى قاعدة "حميميم"

وأضاف وائل علوان: أنه "أوقف مندوب شركة "فاغنر" وثلاثة ضباط أحدهما عقيد، واثنين برتبة مقدم، وذلك ضمن قاعدة "حميميم" الجوية بريف منطقة جبلة في محافظة اللاذقية".

تمكّنت الشرطة العسكرية الروسية، بالاشتراك مع الاستخبارات السورية، من السيطرة على شركة "فاغنر" في سوريا، من خلال حملة اعتقالات واسعة شملت قادة وعناصر ومسؤولي تجنيد يعملون للشركة في أنحاء سوريا.

وفي هذا السياق، قال الباحث في مركز "جسور للدراسات"، وائل علوان، إنه "عند الساعة 22:00 من ليل الجمعة، انطلق رتل من الشرطة العسكرية الروسية مع رتل من مجموعات الأمن العسكري الحكومي"، حسب موقع "العربي الجديد".

وأضاف وائل علوان: أنه "أوقف مندوب شركة "فاغنر" وثلاثة ضباط أحدهما عقيد، واثنين برتبة مقدم، وذلك ضمن قاعدة "حميميم" الجوية بريف منطقة جبلة في محافظة اللاذقية".

وتابع علوان، أنه " الشرطة العسكرية الروسية تحركت رفقة مجموعات الأمن العسكري السورية في محافظة دير الزور، في صباح يوم السبت الفائت، شرقيّ سوريا، وفي وسط العاصمة دمشق، وفي مدينة السقيلبية ذات الغالبية المسيحية بريف حماة الغربي، وخلال تلك التحركات اعتُقِلَت قيادات "فاغنر" ومندوبو التجنيد الذين يعملون للشركة.

وأوضخ علوان أن هذه الاعتقالات تعتبر "احترازية"، حتى إن مندوب شركة فاغنر في سوريا وُضع تحت الإقامة الجبرية، ومُنع من اللقاء بأحد، ولا يوجد أي معلومات إضافية عن مجريات التحقيق".

ولفت إلى أن قادة "فاغنر" وعناصرها (الروس والسوريين) الذين اعتُقِلوا، نُقلوا جميعاً إلى قاعدة "حميميم"، مشيرا إلى أن "مقاتلي شركة فاغنر وقادتها لم يتحركوا قَطّ في سوريا، إثر تمرد زعيم الشركة، يفغيني بريغوجين، على روسيا قبل أيام والدعوة للتحرك باتجاه موسكو، وذلك إثر تعرض قواته في أوكرانيا لقصف من قبل القوات الروسية".