ليلة عيد الأضحى: 3 قتلى في المجتمع العربي في اسرائيل مع تفاقم العنف والجريمة

خلال العام الحالي قتل حتى الآن حوالي 104 أشخاص. معظم الضحايا هم من الشباب

ستقبل المسلمون من أبناء المجتمع العربي داخل إسرائيل اليوم الاربعاء، اول ايام عيد الاضحى المبارك على وقع ليلة دامية، اودت بحياة 3 شباب، قتلوا في رهط، شفاعمرو وكفر كنا، الى جانب عدد من المصابين بسلسلة حوادث اطلاق نار وقعت في اكسال، الطيبة، الطيرة، قلنسوة وكفر قرع.

في مدينة شفاعمرو، اصيب شاب اصابة خطيرة، بحادث عنف وقع في مدينة شفاعمرو . بحيث أنّ الطاقم الطبي التابع لنجمة داوود الحمراء ، قام بتقديم علاج أولي للمصاب، ومن ثم تم نقله لتلقي العلاج في المستشفى. وخلال القيام بعمليات انعاش للمصاب وتم اعلان وفاته.

وفي جريمة اخرى، اعلنت الطواقم الطبية مساء الثلاثاء، عن قيامها بتقديم العلاج لشاب اثر تعرضه لاصابة خطيرة بحادث عنف في اكسال. وقالت نجمة داوود الحمراء في بيان ان طواقمها قدمت العلاجات الاولية للمصاب ( في العشرينيات من العمر) وقامت بنقله لمستشفى هعيمق في العفولة.

في كفر كنا، شاب يبلغ من العمر 25 عاما، أصيب اصابة وصفت بالحرجة بحادث عنف وقام الطاقم الطبي التابع لنجمة داوود الحمراء، قام بتقديم علاج أولي للمصاب وتم اعلان وفاته لاحقا .

وفي رهط، أُصيب شاب يبلغ من العمر 25 عاما، بجراح خطيرة، إثر تعرّضه لإطلاق نار، بحسب ما أفادت الطواقم الطبية، التي وصلت إلى المكان، وقدّمت الإسعافات الأولية للمصاب، قبيل نقله إلى مشفى "سوروكا" في بئر السبع، حيث أُقرّت وفاته هناك.

وذكرت الشرطة في بيان، أنها فتحت تحقيقا في ملابسات الجريمة من دون أن تبلغ عن اعتقال أيّ مشتبه به.

وتلخصت أعمال العنف والجريمة أمس الثلاثاء عشية عيد الأضحى بمقتل شاب في شفاعمرو، مقتل شاب في كفر كنا، مقتل شاب وفي رهط

واصابة رجل وابنه بجراح خطيرة ومتوسطة في كفر قرع

اصابة شاب بجراح خطيرة في اكسال

اصابة شاب بجراح خطيرة في الطيبة

اصابة فتى (16 عاما) بجراح متوسطة في الطيرة

اصابة شاب بجراح خطيرة في باقة الغربية

ويمثل العرب مواطني دولة إسرائيل حوالي خمس السكان لكن السنوات الأخيرة شهدت وقوع الغالبية العظمى من جرائم القتل في البلاد بين أوساطهم. ويشهد المجتمع العربي سلسلة لا متناهية من أحداث العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس السلطات المسؤولة عن القيام بعملها في الحد من الجريمة، وملاحقة عصابات الإجرام، وتقديم الجناة إلى القضاء.

وخلال العام الحالي قتل حتى الآن حوالي 104 أشخاص. معظم الضحايا هم من الشباب، لكن فئات أخرى بشكل متزايد تقع ضحية الجريمة المرتبطة بالأسلحة غير المرخصة والنزاعات العائلية والجريمة المنظمة.