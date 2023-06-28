بلينكين لنظيره الإسرائيليّ: على إسرائيل أن تفعل المزيد لمنع هجمات المستوطنين على الفلسطينيين

مواجهة بين وزراء في جلسة الحكومة الإسرائيلية حول عنف المستوطنين

قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين، أمس الثلاثاء، في محادثة هاتفية مع وزير الخارجية إيلي كوهين، "إن الولايات المتحدة قلقة للغاية بشأن زيادة هجمات المستوطنين ضد السكان الفلسطينيين".

وأشار مسؤول إسرائيلي أطلع على محتويات المحادثة إلى "أن بلينكين أعرب عن تقديره للإدانات الصادرة عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف جالانت ووزير الخارجية إيلي كوهين، لكنه أوضح أن الحكومة الإسرائيلية بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد للحد من تلك الهجمات". وأضافت وزارة الخارجية أن الوزير كوهين "أدان بشدة الأحداث التي يتخذ فيها المواطنون القانون بأيديهم، وقال إن الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة".

جرت المحادثة بين بلينكين وكوهين في نفس الوقت الذي عقد فيه رئيس الوزراء نتنياهو مناقشة حول موضوع التعامل مع عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين. وشارك في المناقشة وزير الأمن غالانت ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير ورئيس الشاباك رونان بار ورئيس اركان الجيش هرتسي هاليفي ومسؤولون أمنيون آخرون.

قال وزير الأمن غالانت ورئيس الشاباك رونان بار ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في نقاش مع رئيس الوزراء أنه يجب وقف التصريحات التي تزيد من تعقيد التوترات في الضفة الغربية، وبدلا من ذلك يجب تقديم الدعم لقادة الجيش في الميدان، بحسب مصدر حضر الاجتماع وفقًا لموقع "والاه" الإسرائيلي.

وأشار المصدر إلى أن نتنياهو قال خلال الاجتماع إن إسرائيل تخسر شرعيتها الدولية وبالتالي تحتاج إلى التحرك ضد هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين.

وفي الجلسة التي عقدها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان نقاش متوتر للغاية حول موضوع عنف المستوطنين، حيث كانت هناك تبادلات صعبة بين الطرفين، بين وزير الأمن جالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي ورئيس الشاباك رونين با من جهة والوزير ايتمار بن غفير من جهة اخرى.

خلال المناقشة ، تم تقديم اقتراح بأن تدين الحكومة بأكملها في بيان مشترك العنف وإيذاء الأبرياء وكذلك الإضرار بجنود وقادة الجيش الإسرائيلي، لكن القرار لم يتم قبوله ولم تكن هناك قرارات منطقية.

نتيجة الاجتماع كان بن غفير غاضبًا وقال: "أفهم أنني أتعرض للتنمر هنا. لقد سمعت منذ أسبوع من رؤساء الأجهزة الأمنية عن "عنف شديد من المستوطنين" وأنه ممنوع الاستسلام والانحناء لهم، لكنني أسأل أين ذهب هذا التصميم عندما يتعلق الأمر بالمواطنين الدروز الذين تظاهروا واستخدموا العنف ضد الجنود.