رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحادث هاتفيا نظيره اليوناني ويهنئه بفوزه في الانتخابات

وأكد الزعيمان على ضرورة عقد الاجتماع الثلاثي الإسرائيلي - اليوناني - القبرصي في أقرب وقت ممكن مشددين على التركيز على موضوع الطاقة.

تحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس وهنأه بفوزه الحاسم في الانتخابات.

وأكد الزعيمان على ضرورة عقد الاجتماع الثلاثي الإسرائيلي - اليوناني - القبرصي في أقرب وقت ممكن مشددين على التركيز على موضوع الطاقة.

كما اتفق الزعيمان على مواصلة تعزيز التعاون بين إسرائيل واليونان في مختلف المجالات، بما في ذلك التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

يؤدي كيرياكوس اليمين الإثنين ليبدأ ولاية ثانية في منصب رئيس الوزراء تستمر أربع سنوات بعد أن حصل على "تفويض قوي" من الناخبين في الانتخابات التشريعية، حيث حصد حزبه اليميني أكثر من 40 % من الأصوات.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين قد استقبل وزير الخارجية اليوناني نيكوس داندياس في مطلع العام الجاري في مقر وزارة الخارجية في القدس، وناقشا سلسلة من القضايا الثنائية والإقليمية من بينها الترويج لمشاريع الطاقة والتهديد الإيراني وأهمية إعلان الحرس الثوري "منظمة إرهابية" في أوروبا. وأطلع كوهين نظيره داندياس على التقدم المحرز في "اتفاقيات إبراهيم" وهدف إسرائيل لتوسيع دائرة الدول المسالمة.