الشرطة الإسرائيلية تعتقل 15 فلسطينيا لتعكير الهدوء بتمجيد الأعمال العدائية في المسجد الأقصى

وسيتم التعامل مع أعمال التحريض على الكراهية والتشجيع والدعم للإرهاب بأكبر قدر ممكن من الحزم، بما في ذلك في محيط الحرم القدسي وفق قائد منطقة القدس

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية يوم الأربعاء 15 فلسطينيا يشتبه في قيامهم بتمجيد الأعمال العدائية ضد المواطنين الإسرائيليين، حيث قاموا بتعليق صور منفذي العمليات والتلويح بأعلام حماس التي تعتبرها إسرائيل إرهابية وذلك خلال صلاة الفجر التي أقيمت بمناسبة عيد الأضحى في الحرم القدسي.

وبحسب بيان الشرطة فقد عملت أجهزة الأمن الإسرائيلية طيلة الساعات الباكرة من صباح يوم العيد جاهدة لضمان وصول عشرات الآلاف من المصلين إلى الحرم القدسي بأمان، وسارت الصلاة دون وقوع حوادث فعلا إلى أن كسرت الهدوء مجموعة من الملثمين.

Israel Police Spokesperson أحد المشتبه بهم المعتقلين في الحرم القدسي.

وضبطت الشرطة أعلاماً ومنشورات ورصاصة من سلاح ناري كانت بحوزة المشتبه بهم الموقوفين وتم اقتيادهم الى الحجز لاستجوابهم.

وقال قائد منطقة القدس، دورون تورجمان، نائب المفوض، إن "ضباط الشرطة ملزمون بالسماح لأي شخص من أي ديانة بالاحتفال بأعيادهم وفقا للقانون".

وتابع: "لكن هذا الصباح، استغل الأفراد العيد والأماكن المقدسة لإظهار دعمهم للإرهاب والتحريض على الكراهية"، وأضاف "كل من يعتقد أنه بوسعه أن يرتكب مثل هذه الأعمال غير القانونية خلال العيد ويفلت من العقاب فهو مخطئ بشدة".

Police Spokesperson قائد لواء القدس ، نائب المفوض دورون تورجمان ، في موقع الهجوم ، أجرى تقييما للوضع مع القادة في معبر قلنديا.

"لقد اعتقلنا حتى الآن 15 شخصًا بتهمة التلويح بالأعلام والإشادة بالإرهاب وتعليق راية منظمة إرهابية. وسيتم التعامل مع أعمال التحريض على الكراهية والتشجيع والدعم للإرهاب بأكبر قدر ممكن من الحزم، بما في ذلك محيط الأقصى. لا توجد منطقة خارج القانون في القدس" اختتم تورجمان.

وتحدث وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين يوم الثلاثاء مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين حول افتقاد المنطقة للاستقرار. وأثار الطرفان أهمية التنسيق بين إسرائيل وواشنطن والسلطة الفلسطينية لمنع المزيد من التصعيد.