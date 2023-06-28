الضفة الغربية: قوات الأمن الإسرائيلية تعتقل فتى فلسطينيا اقترب من حاجز شعفاط وبيده سكين

كانت قوات الأمن في الحاجز قد تنبهت إلى اقتراب الفتى والسكين بيده، وبعد أن بدأوا بتنفيذ إجراءات الاعتقال المتبعة ألقى المشتبه به السكين من يده

أبلغ المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية قبل قليل (مساء الأربعاء أول أيام عيد الأضحى) عن قيام فتى فلسطيني يبلغ من العمر 12 عامًا، من سكان القدس الشرقية، بالاقتراب سيرًا على الأقدام باتجاه قوات الأمن التي كانت تعمل على حاجز شعفاط، وهو يمسك سكينا بيده.

وكانت قوات الأمن العاملة في الحاجز قد تنبهت إلى اقتراب الفتى منهم والسكين بيده، وبعد أن بدأوا بتنفيذ إجراءات الاعتقال المتبعة (دون إطلاق النار) ألقى المشتبه به السكين من يده وتم توقيف الفتى وضبط السكين وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات القضية.