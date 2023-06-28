بلينكن لوزير خارجية إسرائيل: لا يمكن التقدم بالتطبيع مع السعودية في ظل اشتعال ساحة إسرائيل الخلفية

بينما تشتعل النيران في الفناء الخلفي لإسرائيل من المستحيل تعزيز الاتفاقيات الإبراهيمية أو توسيعها على سبيل المثال من خلال التطبيع مع السعودية

قال وزير الخارجية الأمريكي توني بلينكين خلال اجتماع لمجلس العلاقات الخارجية في واشنطن الأربعاء إنه أخبر وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين "في محادثتنا الهاتفية أمس أنه في الوقت الذي تشتعل النيران في الفناء الخلفي لإسرائيل، فإن الأمر يلقي بصعوبته علينا ولربما من المستحيل، بالنسبة لنا تعزيز الاتفاقيات الإبراهيمية أو توسيعها على سبيل المثال من خلال التطبيع مع السعودية.

وكان كوهين قد أجرى مؤخرا مكالمة هاتفية مع بلينكن ناقش الجانبان خلالها الجهود الإسرائيلية الأمريكية لتوسيع دائرة السلام وتحديد موعد جديد لقمة النقب التي أرجئت عدة مرات، حيث أعلن المغرب عن تأجيل القمة على خلفية إعلان إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية وهو ما أكده الوزير كوهين في وقت لاحق.