نتنياهو في حفل تخريج الضباط المقاتلين على الأرض: "لا مكان لرفض التجنيد وعلينا الامتثال موحدين وحازمين كالقبضة الساحقة"

لدينا دولة واحدة وجيش واحد ومنزل واحد. سنحرس المنزل كما لو كنا أخوة وأخوات وحال يصلنا الأمر فسنقف إلى جانب العلم موحدين وعازمين كالقبضة الساحقة

حضر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأربعاء حفل تخريج فوج من الضباط المقاتلين برا وألقى كلمة مطولة شدد فيها على أن دولة إسرائيل تثبت لأعدائها كل يوم تقريبا "أننا مستعدون وراغبون في تغيير ميزان القوى ضد العناصر الإرهابية والأعداء الآخرين".

"لقد فعلنا ذلك في عملية "حارس الأسوار" التي دفعنا فيها حماس إلى الوراء لعقد من الزمان، وفي عملية "الدرع والسهم" التي قضينا فيها على قيادة الجهاد الإسلامي، وقبل أسبوع على أطراف جنين حيث قضينا على خلية إرهابية كانت على وشك تنفيذ مخططها بطائرات مسيرة من الجو".

وتابع نتنياهو "سياستنا في تغيير المعادلة تعمل جيدا وقابلة للتطبيق في الدائرة الأوسع أيضًا. من يختار التحرش بنا عند حدود إسرائيل وخارجها، سيجلب الدمار والخراب على نفسه. لن نتردد في استخدام القوة، وإذا لزم الأمر، ضرب مراكز القوة لدى العدو.

وتابع نتنياهو "من المهم بالنسبة لي أن أؤكد هذه الأيام أن أعداءنا لا يفرقون بين معسكر وآخر. بين اليمين واليسار، بين العلمانيين والمتدينين أو الأرثوذكس المتطرفين. كما أنهم لا يفرقون بين اليهود وغير اليهود. من منظورهم نحن جميعًا هدف للأذى، وأكثر من ذلك - هدف للإبادة. ولذا يجب علينا أن نتحد جميعًا لحماية دولتنا.

واختتم رئيس الوزراء أقواله بالإشارة إلى أنه "ليس هناك ولن يكون مجال لرفض (الخدمة) سواء من هذا الجانب أو من أي جانب آخر. لدينا دولة واحدة ولدينا جيش واحد ولدينا منزل واحد. سنحرس المنزل على غرار ما يفعل الإخوة والأخوات، وحال يصلنا أمر الامتثال، فسنقف إلى جانب العلم موحدين وعازمين كالقبضة الساحقة".

تجدر الإشارة إلى أنه في الأسبوع الماضي، وعلى خلفية تصريحات الائتلاف الحاكم بأنه سيستمر في خطوات التشريع القانوني، عادت الاحتجاجات وتصريحات جنود الاحتياط المهددة. أمس الثلاثاء، أصدر 250 من جنود الاحتياط في النظام السيبراني ومئات من قدامى مقاتلي الشاباك بيانًا بمعارضة شديدة ضد تقليص نطاق حجة المعقولية (وهي أداة تحكم بيد القضاء لمراقبة قرارات الحكومة ومدى نزاهتها) التي يسعى الائتلاف الحاكم إلى إنجازها.

IDF Spokesperson's Unit رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرزي هاليفي (وسط الصورة) مع كبار القادة ، في موقع هجوم أسفر عن مقتل 4 إسرائيليين في الضفة الغربية.

هليفي: الضابط الذي يقف على الحياد أمام اسرائيلي يريد حرق منزل فلسطيني لا يمكن أن يكون ضابطًا

وفي نفس المقام، تحدث رئيس أركان الجيش الإسرائيلي وتطرق هرتسي هليفي إلى أهمية التقيد بأخلاقيات العمل العسكري لا سيما في منطقة معقدة كالتي نعيش ونؤدي دورا فيها، وفق تعبيره.

وقال هليفي معلقا على الأحداث الخطيرة التي شهدتها الضفة الغربية في الأيام الأخيرة الماضية: "الإرهاب وعواقبه الوخيمة تدفع ببعض الناس إلى ارتكاب أعمال محظورة أخلاقيا وقانونيا. الضابط الذي يرى مواطنًا إسرائيليًا ينوي إلقاء زجاجة حارقة على منزل فلسطيني ويقف متفرجا، لا يمكن أن يكون ضابطًا. هذه طريقنا، هذه هي قوتنا إذا ما انطلقنا من وجودنا هنا في المنطقة المعقدة التي نعيش فيها. وأضاف "يجب أن لا نقضي على ذلك".

وانتقد هليفي كذلك من اتهم أركان الأمن في إسرائيل بالتمرد على غرار ما فعل بريغوجين في إشارة إلى النائبة اليمينية من الصهيونية الدينية أوريت ستروك وقال "إن التصريح بذلك ومن ثم الاعتذار لا يحل المشكلة، لأن الأضرار الجسيمة قد وقعت بالفعل".