الأمين العام للأمم المتحدة يدين خطط البناء في الضفة الغربية: "تعيق حل الدولتين"

إن استمرار إسرائيل في توسيع مستوطناتها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، يعمق الاحتياجات الإنسانية، ويؤجج العنف بشكل كبير، ويزيد من خطر المواجهة

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان الخطط التي تم الكشف عنها يوم الاثنين ببناء ما يزيد عن 5500 وحدة سكنية في المستوطنات الإسرائيلية في المنطقة (ج) بالضفة الغربية، بما في ذلك التسوية بأثر رجعي، بموجب القانون الإسرائيلي، لثلاث بؤر استيطانية متاخمة لمستوطنة عيلي.

وجدّد الأمين العام التأكيد على أن المستوطنات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. ويحث مرة أخرى حكومة إسرائيل على وقف وعكس مسار توسيع المستوطنات في الأرض الفلسطينية، والوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية، والاحترام الكامل لالتزاماتها القانونية في هذا الصدد.

وتابع البيان الصادر عن الأمين العام "إن استمرار إسرائيل في توسيع مستوطناتها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، يعمق الاحتياجات الإنسانية، ويؤجج العنف بشكل كبير، ويزيد من خطر المواجهة، ويزيد من ترسيخ الاحتلال، ويقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وجاء في البيان أيضا أن هذه المستوطنات "تؤدي إلى تآكل إمكانية إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ومتصلة وقابلة للحياة، على أساس حدود ما قبل عام 1967، مما يعيق القدرة على تحقيق حل قائم على وجود دولتين، وسلام عادل ودائم وشامل.

يذكر أن وزير المالية اليميني بتسلئيل سموتريتش الذي طالب بإطار محادثات الاتفاقات الائتلافية بالحصول على سلطات الإدارة المدنية أعلن مؤخرا عن تقصير إجراءات الحصول على رخص للبناء في المستوطنات وألحقها بالإعلان عن بناء نحو 4500 وحدة سكنية.