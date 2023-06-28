اعتقال إداري لأربعة إسرائيليين بتهمة الاعتداء على الفلسطينيين

وبحسب مصادر أمنية، فإن هذه الاعتقالات هي مجرد بداية وأن إسرائيل لن تقبل بمزيد من العنف ضد المدنيين الفلسطينيين.

قال مصدر أمني رفيع لـ i24NEWS إن أربعة إسرائيليين اعتقلوا ووُضعوا في ما يسمى بـ "الاعتقال الإداري" لتخطيطهم والمشاركة في أعمال شغب عنيفة ضد الفلسطينيين.

الاعتقال الإداري إجراء يتم بموجبه احتجاز المشتبه بهم دون تهمة أو محاكمة لفترات قابلة للتجديد تصل إلى ستة أشهر.

عادة تطال هذه الاعتقالات الفلسطينيين في الضفة الغربية واستخدامها أمر نادر حقا ضد الإسرائيليين، مما يعني أن هذه الحوادث تعتبر حالة استثنائية وتشكل خطرًا مباشرًا.

ووفق المعلومات التي أطلعت عليها قناة i24NEWS فإن وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت ضالع مباشرة في إصدار تلك الأوامر بسبب "المسؤولية الشخصية والأخلاقية".

ونقلت تقارير على لسان غالانت قوله خلال إحاطات أمنية، بأنه "لا يمكننا التصرف مثل أعدائنا".

وبحسب مصادر أمنية، فإن هذه الاعتقالات هي مجرد بداية وأن إسرائيل لن تقبل بمزيد من العنف ضد المدنيين الفلسطينيين.

يشار إلى أن الضفة الغربية تشهد تصعيدا متواصلا بالرغم من محاولات قوات الأمن الإسرائيلية ملاحقة المشتبه بهم والضالعين بالانخراط في مجموعات أو نشاطات عدائية وسط غياب أي أفق سياسي. ويضرب الفلسطينيون أينما استطاعوا حيث أوقعوا في مستوطنة عيلي أربعة قتلى بعد عدد من العمليات الدموية التي استهدفت مستوطنين ما دفع هؤلاء إلى الخروج عن كل قيد والانتقام لأصدقائهم.