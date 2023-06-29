نتنياهو في مقابلة مع "وول ستريت جورنال": سنتابع تشريع خطة الإصلاح القضائي

أجرى رئيس الوزراء مقابلة مع الصحيفة الأمريكية وذكر أنه ستتم إزالة البنود التي تنص على الخلافات • أضاف نتنياهو أنه سيكون هناك تغيير في لجنة تعيين القضاة

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيليّ، بنيامين نتنياهو مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية وتحدث فيها عن خطة الإصلاح التي تروّج لها حكومته لتعديل جهاز القضاء. بالإضافة إلى ذلك، اعترف بأن الخطة الأصلية لتغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة قد تم التخلي عنها، وذكر أنه لا يزال لا يعرف كيف ستبدو النسخة الجديدة من الاقتراح.

في غضون ذلك، من المتوقع أن يجري رئيس الوزراء نتنياهو نقاشا محدودا اليوم بمشاركة عدة وزراء، عنوانه حسب المعلومات التي أعطيت لمكاتب الوزراء هو "قيود في الحيّز العام".

وعلمت صحيفة "Israel Hayom" أن المناقشة، التي ستعقد في الساعة 10:00 صباحًا، من المتوقع أن تتناول فحص الأدوات القانونية للتعامل مع هجمات المتظاهرين ضد الوزراء وأعضاء الكنيست وكبار المسؤولين، وكذلك مع التهديدات الأخرى التي ظهرت مؤخرا فيما يتعلق بسلامة المسؤولين المنتخبين. ومن بين الوزراء المدعوين للنقاش: وزير القضاء ياريف ليفين ووزير الأمن القومي ايتمار بن غفير.