هرتسي هاليفي: "الضابط الذي يرى مواطنًا إسرائيليًا ينوي إلقاء زجاجة حارقة على منزل فلسطيني ويقف على الحياد لا يمكن أن يكون ضابطًا"

بعث رئيس الأركان هرتسي هاليفي أمس (الأربعاء) برسالة قاسية إلى الحكومة وخاصة إلى وزيرة الاستيطان أوريت شتروك خلال كلمته في حفل تخريج دورة الضباط. وأشار هاليفي إلى حوادث الإرهاب القومي من قبل اليهود ضد الفلسطينيين التي تزايدت في الآونة الأخيرة - وخاصة بعد الهجوم في بعيلي.

وقال رئيس الأركان إن "الضابط الذي يرى مواطنًا إسرائيليًا ينوي إلقاء زجاجة حارقة على منزل فلسطيني ويقف على الحياد لا يمكن أن يكون ضابطًا".

رسالة هاليفي إلى ضباط الجيش الإسرائيلي الجدد وإلى المواطنين إسرائيل ككل واضحة. وقال هاليفي أنه يتوقع من الضباط ألا يقفوا مكتوفي الأيدي عند وقوع مثل هذه الحوادث الإرهابية وأن يتدخلوا ويمنعوها.

بالإضافة إلى ذلك ، أرسل هاليفي رسالة إلى الوزيرة أوريت ستروك، التي قالت هذا الأسبوع فقط إن رئيس الأركان، ورئيس الشاباك رونان بار، والمفوض كوبي شبتاي هم مثل "قوة فاغنر".

وأكد هاليفي أن رسالة ستروك، على الرغم من انها اعتذرت اعتذارًا ضعيفًا، أن "كل من يهاجم الجيش الإسرائيلي يجب أن يتذكر: حتى الاعتذار اللاحق لا يزيل الضرر الكبير الذي حدث".