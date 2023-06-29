نقلت صحيفة فنزويلية مباشرة من الشوارع السورية أن "الأمور مختلفة للغاية ، فالبلاد لم تدمر بالكامل"

في قلب سوريا التي مزقتها الحرب الأهلية، والمحاطة بسوق مزدحمة، قال الصحافي الفنزويلي خوسيه إنريكي روبلز إلى i24NEWS في تقرير خاص والذي تمت دعوته لتغطية ا خط طيران جديد بين كاراكاس ودمشق.

SANA via AP, File الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق سوريا

أخبر روبلز i24NEWS أهمية الرحلات الجوية التي تهدف إلى جمع شمل العائلات اللاجئة التي مزقتها الحرب الأهلية. خلال المقابلة، كان قادرًا على عرض "سوق الحميديّة" الصاخب والمتاجر والناس.

وتحدث الصحفي الفنزويلي عن "الدولتين التي تربطها علاقات وثيقة، ليس فقط دبلوماسياً ولكن اقتصادياً أيضاً، كلاهما يعاني من عقوبات تؤثر على وضعهما. وستتيح الرحلات الجوية الاتصال بالشرق الأوسط الذي لم يكن موجوداً منذ عام 2012 عندما تم إيقاف العلاقات بين البلدين".

وقال الصحافي: "كنت في إسرائيل قبل عامين، في القدس وتل أبيب" هنا في سوريا عدة جوانب ايجابية لا تلمحها اسرائيل وتظنها عكس ذلك".

وأضاف أنّ "الأمور مختلفة للغاية، سوريا لم يتم تدميرها بالكامل كما يتم تصويرها في وسائل الإعلام. أنا في السوق القديم، هناك حي مسيحي هنا، والحي اليهودي قريب جدًا من هنا، لكن قيل لي إنه خالٍ من اليهود، وأضاف، "اختلاط الثقافات متنوع وممتع للغاية وعليه أن يستمر".