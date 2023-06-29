سكان بلدة إسرائيلية في رسالة لسكان قرية قرب جنين:"أوقفوا إطلاق النار تجاهنا"

سكان الكيبوتيس الواقع بالقرب من مدينة جنين يعانون خلال الأشهر الأخيرة من إطلاق نار من الاراضي الفلسطينية

اعضاء كيبوتس ميراف الإسرائيلي الواقع على سفوح جبال جلبوع القريب من خط التماس بين إسرائيل والضفة الغربية، يعانون خلال الأشهر الأخيرة من إطلاق نار تجاه بيوتهم من مناطق تابعة للسلطة الفلسطينية، في مبادرة خاصة، بعث السكان رسالة باللغة العربية الى سكان قرية الجلبون القريبة، طالبوهم خلالها العمل على وقف مثل هذه الحوادث.

اقيم هذا الكيبوتس عام 1982 على سلسلة جبال الجلبوع، تعيش به 140 عائلة وأكثر من 1000 نسمة، وهي قريبة من قرية الجلبون، وتعرض سكان ألكيبوتس لأول مرة لإطلاق نار جاء من قرية الجيلبون القريبة عام 2001، حيث اصيبت صبية 16 عاما وجرحت بصورة حرجة ما أسفر لاحقا عن وفاتها.

رئيس إدارة الكيبوتس ايلي شرير، صرح خلال حديثه مع "واينت" أنه "بعد إقامة الجدار الفاصل، كانت الحياة في المكان هادئة حتى فترة عيد الفصح الأخير، حيث بدأت بصورة متواصلة كل عدة ايام اطلاق نار من قرية الجلبون، هذا الأمر تحول الى أمر مقلق، يهدد ويشوش حياتنا اليومية، في أحد أيام السبت أطلق وابل من النيران بكثافة، الأطفال انبطحوا على الأرض، كان هناك حالة من الهلع والذهول- ووقع هذا عشية السبت" واضاف بأن هذا الحادث تكرر في ساعات مختلفة "وتعرض عدد من البيوت لطلقات نارية، وخلق شعور صعب".

يعتاش الكيبوتس على الزراعة، ويشغل ما بين 15 حتى 70 عاملا فلسطينية جميعهم من سكان القرى المحيطة في جنين حصلوا على االموافقات الأمنية اللازمة ، ويشير شرير أنه وبسبب الأوضاع الأخيرة هناك ضغوطات من سكان الكيبوتس تطالب بعدم تشغيل العمال الفلسطينيين. وشدد شرير على أنه رغم هذه المطالبات أصر الكيبوتس على عدم التنازل عن هذه الفرصة للتعايش عدم الانصياع لمثل هذه المطالبات، واتخذ القرار بالقيام بهذه الخطوة الخاصة وهي بعث الرسالة بالعربية ونشرها عن طريق العمال الى سكان قرية الجيلبون.