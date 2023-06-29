حرق المصحف في استوكهولم: متظاهرون يقتحمون مقر السفارة السويدية في بغداد

ودخل المتظاهرون، من أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، المبنى وظلوا بداخله نحو 15 دقيقة قبل أن يغادروا بسلام فيما انتشرت قوات الأمن

اقتحم بضع عشرات من المتظاهرين العراقيين يوم الخميس لفترة وجيزة السفارة السويدية في بغداد بسبب حرق المصحف.

ودخل المتظاهرون، من أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، المبنى وظلوا بداخله نحو 15 دقيقة قبل أن يغادروا بسلام فيما انتشرت قوات الأمن، بحسب وكالة فرانس برس.

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داس عراقي مقيم في السويد، الأربعاء، على القرآن وأضرم النار في عدة صفحات من الكتاب المقدس أمام أكبر مسجد في ستوكهولم. وكان قد حصل على تصريح للاحتجاج من قبل الشرطة السويدية.

في وقت مبكر من يوم الخميس، أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السويد لسماحها بالاحتجاج. ويصب الحادث في اضمحلال فرص الدولة الاسكندنافية في الانضمام إلى الناتو المقرون بموافقة أنقرة.

وقال أردوغان في تصريحات نقلها التلفزيون "في النهاية سنعلم الغربيين المتغطرسين أن إهانة المسلمين ليست حرية تفكير".

وأضاف أنه أدان الحادث "بأشد العبارات الممكنة". كما أعرب زعماء مسلمون آخرون عن غضبهم من الاحتجاج الذي حدث في الوقت الذي احتفل فيه المسلمون في جميع أنحاء العالم بعيد الأضحى وتجمعوا في مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج السنوية.