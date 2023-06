حرق المصحف في استوكهولم: متظاهرون يقتحمون مقر السفارة السويدية في بغداد

اقتحم بضع عشرات من المتظاهرين العراقيين يوم الخميس لفترة وجيزة السفارة السويدية في بغداد بسبب حرق المصحف.

ودخل المتظاهرون، من أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، المبنى وظلوا بداخله نحو 15 دقيقة قبل أن يغادروا بسلام فيما انتشرت قوات الأمن، بحسب وكالة فرانس برس.