تمكن الموساد من الوصول إلى القاتل الإيراني في إيران يوسف شهبازي عباسعاليلو وقام بجبي شهادة مصورة منه حول كيفية قيام الحرس الثوري بتخطيط العمليات العدائية

تمكن الموساد من الوصول إلى القاتل الإيراني في إيران يوسف شهبازي عباسعاليلو وقام بجبي شهادة مصورة منه حول كيفية قيام الحرس الثوري بتخطيط العمليات العدائية ضد الإسرائيليين واليهود في أنحاء العالم، وفق الكشف اليوم الخميس.

وبحسب المعلومات فقد أجرى المكلف بمهمة قتل رجل الأعمال الإسرائيلي في قبرص، اتصالات مع مساعدين ومرشدين إيرانيين وباكستانيين ومحليين، خلال إقامته هناك، حيث ساعدوه في الحصول على الأسلحة ووسائل الاتصال ونقله إلى المنطقة التي يعيش فيها الرجل المستهدف.

وخطط القاتل لمتابعة الهدف عندما يغادر منزله ويقضي عليه في مكان منعزل ليلاً. بناء على طلب مشغله الإيراني، وصل عدة مرات خارج منزل الشخص المعني، وقام بتصوير وجمع معلومات استخبارية عن الاحتياطات الأمنية في المنزل.

حين كشفت الأجهزة الأمنية المحلية أمر القاتل، أمره شوشتري زاده بالتخلص من السلاح على الفور. قام القاتل بإخفاء البندقية في مكان بعيد في ليماسول، في حفرة ملفوفة بقطعة قماش، وبعدها فر إلى إيران.

تقف وراء خطة الاغتيال شعبة المخابرات الخارجية في منظمة استخبارات الحرس الثوري (الفرقة 800). المشغل المباشر للقاتل مسؤول كبير معروف في التنظيم يدعى حسن شوشتري زاده، وهو المسؤول عن الهجمات في الخارج.

تجدر الإشارة إلى أن عملية الموساد الاستثنائية تمت بالتعاون مع جهاز المخابرات القبرصي وأجهزة المخابرات الأخرى.