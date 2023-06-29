إسرائيل: القضاة يوصون النيابة العامة بإسقاط تهمة الرشوة ضد نتنياهو

قال مكتب المدعي العام إن لديه أدلة أخرى لإثبات تهمة الرشوة، والتي تعتبر أخطر تهمة ضد نتنياهو. وبحسب الادعاء، ستنشأ صورة أكبر عندما يعرض الدفاع مرافعته

أوصى قضاة المحكمة المركزية في القدس النيابة العامة بإسقاط تهمة الرشوة من قضية الفساد رقم 4000 ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وبحسب ملخص الاجتماع بين القضاة والمدعين العامين ودفاع نتنياهو، الذي عقد في 20 حزيران/ يونيو، "تم اقتراح أن تنظر الدولة في التراجع عن تهمة الرشوة". وتم إبلاغ الأطراف بأن "هناك صعوبات في إثبات التهمة".

ومع ذلك، قال مكتب المدعي العام إن لديه أدلة أخرى لإثبات تهمة الرشوة، والتي تعتبر أخطر تهمة ضد نتنياهو. وبحسب الادعاء، ستنشأ صورة أكبر عندما يعرض الدفاع مرافعته.

ووافقت المحكمة على طلب الادعاء بإضافة جلسات استماع خلال العام القادم من المحاكمة لتسريع العملية مع الاعتراف "بالحاجة إلى دفع المحاكمة نحو نهايتها".

في الوقت نفسه أعربت النيابة العامة في إسرائيل والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا عن ترجيحهما بأنه بالإمكان الدفع باتجاه إدانة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتهمة الرشوة.