وزير خارجية إسرائيل: اتوقع الاجتماع مع مسؤولين من دول إسلامية لا تربطها علاقات ديبلوماسية مع إسرائيل قريبا

وقال ايلي كوهين إنه يتوقع مضاعفة عدد السفارات في القدس حتى نهاية العام الحالي

قال وزير الخارجية الإسرائيلي ايلي كوهين خلال مقابلة اليوم إنه لدى استلامه منصبه قبل نصف عام "وضع لنفس هدفا بتحقيق انجازات غير مسبوقة. مشيرا الى أنه يقدر أنه حتى نهاية العام سيتضاعف عدد الدول التي ستنقل سفاراتها الى مدينة القدس، ويتوقع أن يجتمع حتى نهاية العام مع مسؤولين من دولتين إسلاميتين لا يوجد لإسرائيل علاقات ديبلوماسية معها.

كما أشار خلال المقابلة مع هيئة البث الرسمية "كان" إلى أنه خلال الستة أشهر الأخيرة انتهت الأزمة التي كانت بين إسرائيل وبولندا، ووقع اتفاق تجاري مع دولة الإمارات العربية وتم وضع الأسس لاتفاق سلام مع السودان.

وأضاف كوهين أنه يوجد لديه أربعة أهداف يسعى الى دفعها وهي :زيادة العلاقات مع دولة جديدة، اتفاقيات تطبيع، فتح سفارات جديدة ومواصلة تقوية مكانة إسرائيل الاقتصادية في العام. وقال إنه يقدر أنه حتى نهاية العام الحالي سيتضاعف عدد الدول التي سيكون لديها سفارات في القدس، مشيرا خلال تصريحات إلى دول مقل روسيا وباراغواي.

وقال كوهين إنه من المتوقع أن يجتمع خلال الفترة القريبة مع مسؤولين من دولتين إسلاميتين لا يوجد لإسرائيل علاقات ديبلوماسية معها، وهو يؤمن أنه توجد فرصة لدفع التطبيع مع السعودية.

وتطرق كوهين الى التهديد الايراني وقال :"نحن لسنا ملتزمين لأي اتفاق مع طهران.نحن نثق بقدراتنا فقط. استثمرنا من الميزانية للأعوام 2023-2024 حتى نضمن بأن تتمكن إسرائيل من الدفاع عن نفسها- وأن تهاجم إن اقتضت الحاجة لذلك".