هل تدخل السعودية على الخط الفلسطيني - الفلسطيني تمهيدا لمصالحة وطنية؟

من المبكر القول بأن السعودية لديها تصور جديد بخصوص الملف الفلسطيني أو قد يتطور هذا التصور لاحقا باتجاه التقدم بمبادرة تدعم المصالحة الفلسطينية

تفيد مصادر عليمة بوجود اتصالات بين حركة حماس التي يؤدي قادتها هذه الأيام مناسك الحج في مكة المكرمة وبين مكتب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من شانها قد تنضج وفق بعض التقديرات إلى مستوى الجلوس على الطاولة السعودية إلى جانب السلطة الوطنية الفلسطينية بحجم منضبط ويخلو من الالتباس، وفق النشر في الرأي اليوم.

وأفادت بعض الشخصيات في أوساط فتح بأن الجانب السعودي يطور اتصالاته مع بعض القياديين البارزين في حماس على نحو يشي باحتمال أداء السعودية دورا بارزا في إبرام مصالحة ترتب الأوراق الداخلية فلسطينيا.

لكن من المبكر القول بأن السعودية لديها تصور جديد بخصوص الملف الفلسطيني أو قد يتطور هذا التصور لاحقا باتجاه التقدم بمبادرة تدعم المصالحة الفلسطينية.

ونشرت مؤخرا صور لبعض قادة حماس وهم على جبل عرفات في إطار دعوة للقيام بمناسك الحج بناء على طلب من قادة الحركة.

وتستعيد الرأي اليوم قدوم وفد قيادي رفيع المستوى من حركة حماس نهاية شهر رمضان الماضي لتنفيذ عمرة تخللها طقوس العمرة ومناسكها بنكهة سياسية وسط تبادل الملاحظات مع مسؤولين رفيعي المستوى في المنظومة الأمنية السعودية وفي مكتب ولي العهد.

وتشير التفاصيل إلى أن السعوديين استفسروا العام الفائت من قادة حماس عن احتياجاتهم وما الذي يطلبونه من السعودية.

"وكان الجواب تلبية متأخرة لدعوة العمرة وتلبية الإتصالات بما يعود بالخير على الأمة العربية وعلى الشعب الفلسطيني وتثبيت حقوقه وبنفس الوقت التركيز على ملف السجناء والمحكومين الذين إتهموا بالانتماء الى حركة حماس او التعاطف معها في السجون السعودية.

وبحسب الموقع فقد تم الإفراج عن عدد كبير من المحكومين ويعتقد بأن العدد الأكبر من هؤلاء بصدد إعداد مذكرات قانونية لتأمين الإفراج عنهم بعد عيد الأضحى.