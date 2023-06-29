الجيش الإسرائيلي يجري مفاوضات مع اليونيفيل في لبنان لإزالة خيمتي حزب الله

إسرائيل تتواصل مع الولايات المتحدة وفرنسا من جهة ومع قوات اليونيفل من جهة أخرى بغية الضغط المقرون بمهلة يتصرف بعدها الجيش الإسرائيلي بمعرفته

تجري السلطات الإسرائيلية اتصالات عبر قنوات دبلوماسية من أجل الضغط على لبنان لإخلاء الخيام التي أقامها حزب الله منذ نحو شهرين على الجانب الإسرائيلي من الحدود في مزارع شبعا أو هاردوف وفق التسمية الإسرائيلية.

ويشير تقرير في واينت إلى أن إسرائيل تتواصل مع الولايات المتحدة وفرنسا من جهة ومع قوات اليونيفل المرابطة عند الحدود الفاصلة بين إسرائيل ولبنان من جهة أخرى بغية إعمال مزيد من الضغط، وسط الإعلان عن مهلة يترتب بموجبها على حزب الله أن يسحب الخيام، وإلا فإن إسرائيل ستتصرف.

تجدر الإشارة إلى أن سفير إسرائيل في الأمم المتحدة جلعاد اردان هو من كشف أمر خيام حزب الله الأسبوع الماضي في حين مضى على وجوده ما يزيد عن شهرين وذلك في إطار شكوى لمجلس الأمن الدولي ضمنها صورا. وأوضح أردان أن إسرائيل ستعمل من أجل عمليات الإخلاء إذا لم يطالب مجلس الأمن لبنان بإخلائها.

أنشأ حزب الله حوالي 30 موقعًا مشابهًا على طول الحدود مع إسرائيل ولكن على الجانب اللبناني من "الخط الأزرق" - في البداية تحت ستار منظمة بيئية "أخضر بلا حدود" ولكن المنعطف كان بتموضع نشطاء حزب الله في هذه المواقع بالزي الرسمي وحتى مسلحين. وذلك خلافا لقرار مجلس الأمم المتحدة الذي أنهى حرب لبنان الثانية والذي بموجبه يمنع وجود حزب الله في جنوب لبنان.

ويشير التقرير في واينت إلى أن موقع الخيام في هار دوف/مزارع شبعا بعيد كل البعد عن أي مستوطنة إسرائيلية ولا يشكل خطرا على المدنيين. وهو يقع على بعد أمتار قليلة من الجانب الإسرائيلي، في منطقة وعرة بدون سياج نظامي.