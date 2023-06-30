استطلاع إسرائيلي: الليكود يستعيد قوته على حساب معسكر الدولة

معسكر الدولة هو أكبر حزب بـ 28 نائبا، الليكود هو الحزب التالي بعده بـ27 نائبا، و"يش عتيد" بقيادة لابيد يأتي بعد ذلك بـ19 نائبا

أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "معاريف" صباح اليوم (الجمعة) أن حزبي "الليكود" و "يس عتيد" يزيدان من قوتهما منذ الشهر الماضي على حساب معسكر الدولة بقيادة غانتس.

وبحسب النتائج، فإن معسكر الدولة هو أكبر حزب بـ 28 نائبا، الليكود هو الحزب التالي بعده بـ27 نائبا، و"يش عتيد" بقيادة لابيد يأتي بعد ذلك بـ19 نائبا. وتظهر صورة الكتل أن الائتلاف الحالي لديه 53 مقعدا في حين أن للمعارضة الحالية 67 مقعدًا.

وكانت نتائج الاسطلاع كالتالي:

معسكر الدولة - 28

الليكود 27

يش عتيد - 19

شاس - 9

يهدوت هاتوراة - 7

الجبهة الديمقراطية - 6

هتسيونوت هدتيت - 5

يسرائيل بيتينو - 5

عوتسماة يهوديت - 5

القائمة العربية الموحدة - 5

ميرتس - 4

ووفقا لاستطلاع معاريف، فإن أحزاب الحكومة الحالية تحصل على 53 مقعدا موزعة على النحو الآتي: الليكود 27 مقعدا، الصهيونية الدينية 5 وعوتسما يهوديت 5 مقاعد، شاس9 مقاعد، يهودوت هتوراه 7 مقاعد.

في حين تحصل أحزاب المعارضة على 67 مقعدا موزعة على هذا النحو: المعسكر الوطني 28 مقعدا، ييش عتيد 19، يسرائيل بيتينو 5 مقاعد، القائمة الموحدة 5، الجبهة - العربية للتغيير 6، ميرتس 4 مقاعد.

وحول الشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة الإسرائيلية، تفوق زعيم "المعسكر الوطني"، بيني غانتس على نتنياهو، إذ حصل الأول على دعم 39% من المستطلعة آراؤهم، مقابل 35% اختاروا نتنياهو.

ووفقا للاستطلاع، يحصل التجمع الوطني الديمقراطي على دعم 2.9% من الناخبين فقط، فيما يفشل حزب العمل في تجاوز نسبة الحسم ويحصل على 1.9% من الأصوات.