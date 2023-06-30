المملكة العربية السعودية ترفض الالتزام بالسماح للإسرائيليين بحضور مؤتمر اليونسكو في الرياض

المملكة العربية السعودية ترفض الالتزام بالسماح لممثلين إسرائيليين بالمشاركة في اجتماع لجنة التراث العالمي لليونسكو

قال مسؤولون إسرائيليون ودبلوماسيون غربيون على علم بالموضوع إن المملكة العربية السعودية ترفض الالتزام بالسماح لممثلين إسرائيليين بالمشاركة في اجتماع لجنة التراث العالمي لليونسكو الذي سيفتتح في 10 سبتمبر في الرياض.

تشير التحفظات السعودية إلى أن الحكومة لا تزال حذرة للغاية عندما يتعلق الأمر بخطوات يمكن اعتبارها تطبيعًا مع إسرائيل.

إذا وافق السعوديون ، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها ممثلون إسرائيليون رسميون البلاد علنًا. وإذا استمر السعوديون في رفضهم السماح لممثلي جميع الدول الأعضاء في لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو بالدخول، فقد يفقدون دورهم كمضيفين للحدث.

لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم - اليونسكو - هي الهيئة المسؤولة عن الإعلان عن مواقع التراث المعترف بها دوليًا.

كان من المفترض في الأصل أن تجتمع اللجنة في يونيو من العام الماضي في روسيا، لكن تم تأجيل الحدث لأن العديد من الدول هددت بمقاطعتها إذا عُقدت في روسيا أو إذا تولت روسيا منصب رئيس اللجنة.

في تشرين الثاني\ نوفمبر 2022 ، استقال السفير الروسي لدى اليونسكو، ونتيجة لذلك انتهى تفويض الروس لاستضافة الحدث، وفي كانون الثاني\ يناير الماضي، تم نقل تفويض استضافة المؤتمر إلى المملكة العربية السعودية.

قال مسؤولون إسرائيليون كبار ودبلوماسيون غربيون إن العقبة الأكثر أهمية في المفاوضات هي بند يتعهد فيه السعوديون بالسماح لممثلي جميع الدول الأعضاء في اليونسكو بدخول البلاد بحريّة.

وصرح مسؤولون إسرائيليون ودبلوماسيون أنه على الرغم من حقيقة أن السعوديين لم يذكروا إسرائيل بشكل واضح، فمن الواضح للجميع أن هذا هو سبب عدم توقيعهم على الاتفاقية بعد.

وقال دبلوماسيون غربيون إن المفاوضات بشأن هذه القضية لا تزال جارية واليونسكو على اتصال بكل من الحكومة السعودية والحكومة الإسرائيلية.

وأشار الدبلوماسيون الغربيون إلى أنه في الأيام الأخيرة كان هناك تقدم إيجابي في المفاوضات. كما ويجب اتخاذ القرار بشأن هذه المسألة في الأسابيع المقبلة حتى يكون هناك وقت كاف للتحضير لاجتماع لجنة التراث العالمي.