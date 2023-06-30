اسرائيل: إحباط تهريب مئات الكيلوجرامات من مخدّر جديد

وسيمثل المشتبه بهم، من سكان أشدود ورحوفوت جنوب اسرائيل، أمام المحكمة اليوم (الجمعة) لغرض تقديم لائحة اتهام بحقهم والمطالبة باحتجازهم حتى انتهاء الإجراءات

تم القبض على اثنين من المشتبه بهم في الأربعينيات من العمر للاشتباه في قيامهم بتهريب مئات الكيلوجرامات من عقار جديد من نوع MDMB بقيمة عشرات الملايين من الشواقل من الشرق الأقصى، في نهاية تحقيق سري وعالمي انتهى بالاعتقال.

وسيمثل المشتبه بهم، من سكان أشدود ورحوفوت جنوب اسرائيل، أمام المحكمة اليوم (الجمعة) لغرض تقديم لائحة اتهام بحقهم والمطالبة باحتجازهم حتى انتهاء الإجراءات.

تم إجراء التحقيق السري لعدة أسابيع، تم خلالها مراقبة العبوات المستوردة من الشرق الأقصى، والتي تزن حوالي 300 كيلوغرام، والتي تحتوي على مادة يشتبه في كونها عقارًا جديدًا من نوع MDMB.

مع تطور التحقيق، تمت مراقبة الطرود المشبوهة من قبل الجمارك الوطنية في بلغاريا، والتي تم نقلها إلى نظام الفرز بواسطة بريد الاستخبارات من أجل تعزيز إجراءات التحقيق السرية، عندما تم نقل المواد إلى مختبرات الشرطة، حددت أن المادة المشبوهة هي عقار جديد على شكل مسحوق، يمكن من خلاله إنتاج عقار خطير من هذا النوع من خلال عمليةمخدر من نوع MDMB تبلغ قيمته حوالي 150 ألف شيكل للكيلوغرام.