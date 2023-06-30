رسالة تهديد ضد نتنياهو وُضعت على قبر أخيه، والشاباك يفتح تحقيقًا

فتح الشاباك تحقيقا ولم يتم اعتقال أي مشتبه بهم حتى الآن

وُضعت رسالة تهديد لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على قبر شقيقه يوني نتنياهو اليوم (الجمعة). فتح الشاباك تحقيقا ولم يتم اعتقال أي مشتبه بهم حتى الآن، ويوم الأحد، أقيمت مراسم التأبين الرسمية ليوني نتنياهو، في الذكرى 47 لوفاته في معركة "عنتيبي".

AMOS BEN GERSHOM/GPO رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو في زيارة تفقدية الى الصناعات الجوية الاسرائيلية

في الأسبوع الماضي ، تم اعتقال أحد سكان بيت شيمش في العشرينات من عمره للاشتباه في تهديده نتنياهو. هذا، بعد أن كتب في مجموعة واتسآب للنشطاء اليمينيين "يجب على الجميع حمل سلاح وضرب بيبي برصاصة في الرأس. ومن يريد شراء سلاح يجب أن يبعث برسالة مفادها أن القانون يتعلق بحياتنا و لسنا مهتمين". وما زالت الشرطة تحقق في القضية.

فتحت شرطة إسرائيل تحقيقا مشتركا مع جهاز الأمن العام (الشاباك)، إثر رسالة التهديد، التي عثر عليها اليوم ملقاة على قبر أخ نتنياهو يوني نتنياهو في مجمع جبل هرتسل في القدس.

قبل ثلاثة أسابيع ، تم تخريب النصب التذكاري لذكرى والد نتنياهو، وكُتب على اللافتة التي علقت هناك "والد دكتاتور فاشل وفاسد". وردّ نتنياهو على التصرفات على حسابه على تويتر وقال: "هناك حفير دنّس النصب التذكاري تخليدا لذكرى والدي لقد حان الوقت لهم للتوقف عن هذه التصرفات المخلّة بالآداب والأخلاق".