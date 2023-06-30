تقرير: "السلطة الفلسطينية تواجه الإفلاس والانهيار والحل في السلام الاقتصادي"

وجود عناصر متطرفة في الحكومة الإسرائيلية، وتنافس الفلسطيينيين على السلطة يحولان دون إقامة دولة فلسطينية، لذلك فالمخرج هو منح الفلسطينيين حكماً ذاتياً واسعاً

تواجه السلطة الفلسطينية خطر الإفلاس على ضوء الأزمة المالية المتغلغلة في مفاصل السلطة التي تجد صعوبة خانقة في دفع مستحقات موظفيها فضلا عن سائر المتطلبات المالية الأخرى على ضوء الضربة التي تلقتها من يد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي أمر بحجز أموال المقاصة وتحويل ايراداتها لصالح متضرري العمليات الفلسطينية.

وحسب بيانات رسمية فلسطينية، فإنه منذ عام 2019 وصلت قيمة الخصومات الإسرائيلية إلى أكثر من ملياري شيقل.

وبحسب تقرير إسرائيلي نشر في "كان" فإن الديون المالية للسلطة الفلسطينية تضخمت بشكل رئيس نتيجة استقطاع إسرائيل ما معدله 40 مليونًا (نحو 11 مليون دولار أمريكي) من أموال السلطة الفلسطينية بشكل مستمر كل عام، إضافة إلى انخفاض المساعدات المالية الدولية المقدمة للسلطة الفلسطينية بشكل حاد كل عام أيضًا.

كما تواجه السلطة الفلسطينية وفق التقرير عقبات في إمكانية تطوير المشاريع الاقتصادية والموارد المالية بتدخل من إسرائيل التي تتحكم بمفاصل تلك السلطة، وعجز الرئيس محمود عباس في توفير الحلول للخروج من الأزمة، حتى بات الإفلاس قضاء مبرما، وفق التقرير الذي نشر اليوم الجمعة، في 'الرأي اليوم'.

وهددت نقابات فلسطينية بتصعيد إجراءاتها ضد سياسة السلطة حيث شهدت المرافق الأساسية طيلة العام الماضي إضرابات طويلة مست بمسيرة التعليم ولا يبدو أنها في الطريق إلى التوقف.

ولربما لم يتبق أمام السلطة سوى خيار الإعلان عن إفلاسها وسط تأكيدات إسرائيلية في مقدمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفسه الذ أعلن أنه لا يرغب بزوال السلطة وأنه على استعداد لدعمها.

يقول تقرير الرأي اليوم أن رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي العام "الشاباك" رونين بار حذّر من "انهيار السلطة الفلسطينية بعد "فقدانها سيطرتها على العديد من المناطق شمال الضفة الغربية"، مشيرًا خلال لقائه مسؤولين في الأمم المتحدة والإدارة الأميركية إلى أن هذا الوضع "يحتم على الجيش الإسرائيلي التحرك هناك والعمل بقوة أكبر لفرض النظام".

ونفى وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس بدوره رغبة إسرائيل بتقويض السلطة الفلسطينية قائلا "لا مصلحة لها بذلك رغم العلاقات المعقدة بين الطرفين". وتحدث كاتس عن ديون السلطة التي تصل ما يقرب من "ملياري شيكل مقابل الكهرباء التي تزودها إسرائيل لمعظم المناطق الفلسطينية”، مشيرًا في حديث لإذاعة كان بالعبرية، إلى تراجع التنسيق الأمني بين الجانبين وتقاعس السلطة عن القيام بأي نشاطات ضد عناصر حركة حماس، وهو ما يزيد العبء على كاهل قوات الأمن الإسرائيلية التي تواصل محاربة الإرهاب دون هوادة.

ويجمل المحلل السياسي الإسرائيلي شلومو غانور، الموقف بأن بلاده تدعم بقاء السلطة الفلسطينية وعدم انهيارها باعتبار ذلك مصلحة لها واستجابة لضغوط أميركية وأوروبية.

ويضيف أن "وجود عناصر متطرفة في الحكومة الإسرائيلية، وتنافس الفلسطيينيين على السلطة يحولان دون إقامة دولة فلسطينية، لذلك فالمخرج هو منح الفلسطينيين حكماً ذاتياً واسعاً في الضفة الغربية على أن تحتفظ إسرائيل بسيطرتها الأمنية عليها، من منطلق أن السلام الاقتصادي هو السبيل الوحيد بعد انهيار اتفاقية أوسلو".