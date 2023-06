الأمم المتحدة تنشئ هيئة للتحقيق في "مصير ومكان" الأشخاص المفقودين في سوريا

أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس هيئة مستقلة "لتوضيح" مصير آلاف الأشخاص الذين ما زالوا مفقودين في سوريا منذ اندلاع الحرب الأهلية قبل أكثر من عقد، متجاوزة اعتراضات دمشق.

وفقًا للمنظمات غير الحكومية، فقد حوالي 100000 شخص منذ بدء حملة قمع من قبل النظام السوري على الاحتجاجات المناهضة للحكومة في عام 2011. كما قُتل أكثر من نصف مليون شخص.

وجاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه "بعد 12 عامًا من الصراع والعنف في الجمهورية العربية السورية، تم إحراز تقدم ضئيل في التخفيف من معاناة العائلات من خلال تقديم إجابات بشأن مصير وأماكن جميع الأشخاص المفقودين".

ستوضح المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية "مصير ومكان جميع الأشخاص المفقودين" في البلاد و "تقدم الدعم الكافي للضحايا والناجين وأسر المفقودين".

قال لويس شاربونو، مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في الأمم المتحدة، إن المنظمة الجديدة بحاجة إلى امتلاك الأدوات المناسبة تحت تصرفها للقيام بعملها: "إن الشعب السوري لا يستحق أقل من ذلك".