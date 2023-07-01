تقرير: تمرد فاغنر نسف مفاوضات متقدمة بين المجموعة والحكومة السورية

هذه المفاوضات كانت تهدف الى تحويل سوريا الى القاعدة العالمية الأكبر ومضاعفة عناصر فاغنر لأكثر من 10 أضعاف

نسف تمرد مجموعة فاغنر في روسيا مفاوضات متقدمة لبريغوجين ورجال الشركة العسكرية الخاصة مع الحكومة السورية، والتي كانت ستجعل سوريا القاعدة العالمية المركزية للشركة حيث كانت ستزيد قواتها هناك لأكثر من عشرة أضعاف، جاء هذا وفقا لتقرير شبكة ITV البريطانية. في حين ذكر تقرير صادر عن "سي ان ان " أن الجنرال الروسي سيرغي سوروفيكين، الذي اختفى عن الأنظار منذ أيام كان عضوا سريا كبيرا في مجموعة فاغنر.

واعتبر مسؤولون سوريون بحسب التقرير بأن العملية التي كانوا يسعون لتحقيقها وسيلة لتقوية العلاقات مع الكرملين- لكنهم اختاروا تجميد الاتصالات بعد تقدم مقاتلي مجموعة فاغنر نحو موسكو الأسبوع الماضي. حاليا تبحث الحكومة السورية إن كانت هناك طريقة للحفاظ على التعاقدات بملايين الدولارات مع المجموعة العسكرية الخاصة، بدون تعريض الدعم العسكري المباشر الذي تتلقاه سوريا من بوتين.

وذكرت التقارير البريطانية، أنه قبل أقل من أسبوعين من اندلاع التمرد ، ناقش ممثلو بريغوجين في سوريا اتفاقية جديدة من شأنها زيادة قوات فاغنر خلال الأشهر القادمة من 4000 مقانل الى نحو 70 الف مقاتل، وطلبت الحكومة السورية أن يتم إبقاء نصف هذه القوات في سوريا، بشكل أساسي شمال غرب البلاد ، والباقي في أوكرانيا، مالي أو جمهورية إفريقيا الوسطى.

كما افاد تقرير صادر عن "سي ان ان" هذا الأسبوع أن سيرغي سوروفيكين الذي قاد"العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا" لفترة قصيرة تم اعتقاله، وأنه كان على علم بتفاصيل خطة التمرد قبل خروجها حيز التنفيذ، ونشرت الشبكة مستندات حصلت عليها تقول إن الجنرال الروسي كان عمليا جزءا من المجموعة العسكرية الخاصة. وكشفت هذه المستندات أن لسوروفيكين كان رقما شخصيا في الجيش الحاص، مع أكثر من 30 مسؤول آخرين في الجيش الروسي والاستخبارات حيث تمتعوا بعضوية VIP".

كما افيد هذا الأسبووع بأن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فرشينين سافر الى سوريا بداية الأسبوع وأبلغ الرئيس الأسد شخصيا بأن مجموعة فاغنر ستتوقف عن العمل في سوريا بشكل مستقل ،مسؤولون في وزارة الخارجية الروسية ايضا تحدثوا مع ممثلين رسميين في جمهورية افريقيا الوسطى- وطلبوا التوضيح أنه من غير المتوقع حدوث تغيير في النشاط الروسي في القارة الافريقية.

كما ذكرت تقارير مختلفة خلال الأيام الماضية، أن الشرطة العسكرية الروسية في سوريا اعتقلت الكثيرين من مقاتلي مجموعة فاغنر المتموضعين هناك، مقابل القوات النظامية الروسية.