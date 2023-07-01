الرئيس الجزائري ونظيره الإيراني يتفقان على تعزيز التعاون المشترك

أفادت الرئاسة الجزائرية أن تبون، "تلقى مكالمة هاتفية من إبراهيم رئيسي، تقدّم له فيها وللشعب الجزائري بتهاني عيد الأضحى المبارك"

قام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس الجمعة، بالإتفاق على تعزيز التعاون المشترك وتسريع اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين الجانبين.

وأفادت الرئاسة الجزائرية أن تبون، "تلقى مكالمة هاتفية من إبراهيم رئيسي، تقدّم له فيها وللشعب الجزائري بتهاني عيد الأضحى المبارك"، وأضافت أن "الرئيس الإيراني هنأ تبون، على انتخاب الجزائر عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي".

وبحسب المصدر نفسه، فإن، "إبراهيم رئيسي أعرب أيضاً، عن تهانيه للشعب الجزائري بمناسبة الذكرى 61 لعيد الاستقلال".

من جانبه، أعرب الرئيس الجزائري، عن "شكره لنظيره الإيراني على تواصله الأخوي، متقدماً بتهانيه له وللشعب الإيراني ومتمنيا لهم كل الخير والازدهار".