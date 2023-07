وفاة رئيس هيئة شؤون الأسرى قدري أبو بكر متأثرًا بجراحه الحرجة في حادث سير قضاء نابلس

أعلنت مصادر طبية وفاة وزير هيئة شؤون الأسرى الفلسطيني قدري ابو بكر وثلاثة آخرين على الأقل اثر حادث سير مروع وقع عصر اليوم قرب بلدة جماعين في سلفيت قضاء نابلس.

