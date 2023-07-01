وفاة رئيس هيئة شؤون الأسرى قدري أبو بكر متأثرًا بجراحه الحرجة في حادث سير قضاء نابلس

أعلنت مصادر طبية وفاة وزير هيئة شؤون الأسرى الفلسطيني قدري ابو بكر وثلاثة آخرين على الأقل اثر حادث سير مروع وقع عصر اليوم قرب بلدة جماعين في سلفيت قضاء نابلس.

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وبحسب مصادر محلية، فإن الحادث وقع بين مركبتين، إحداها تعود لأبو بكر الذي توفي على الفور بالمكان برفقة مرافقه. وكان أبو بكر، عائدًا من رام الله بعد أن أشرف على حفل معايدة لأطفال أبناء الأسرى في السجون الإسرائيلية، بحضور الرئيس محمود عباس.

תنعى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الوزير قدري أبو بكر في حادث سير مروع قرب بلدة جماعين، جنوب نابلس.

وقال عباس إن "أبو بكر أمضى حياته مناضلا صلبا مدافعا عن فلسطين، وقضيتها، وشعبها، وقرارها الوطني المستقل، مشيدا بدوره الوطني والنضالي المشرف، وعمله في في صفوف حركة فتح والثورة الفلسطينية ومؤسسات الدولة الفلسطينية".

وأعرب "عن تعازيه الحارة لعائلة الفقيد، سائلا المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".