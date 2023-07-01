القيادي في الجهاد الإسلامي: "تسليح الضفة يتم بتعليمات من إيران"

أكد خامنئي خلال زيارة أعضاء قيادة الجهاد الإسلامي لإيران على أهمية موضوع "تسليح الضفة الغربية وتطوير عمليات المقاومة هناك"

أكد الأمين العام لمنظمة الجهاد الإسلامي زياد النخالة أن التنظيم يقوم بجهود لزعزعة استقرار الضفة الغربية وتعزيز البنية التحتية للحركة هناك، وكل ذلك بإيعاز من راعيه الإيراني. كما أكد خامنئي خلال زيارة أعضاء قيادة الجهاد الإسلامي لإيران على أهمية موضوع "تسليح الضفة الغربية وتطوير عمليات المقاومة هناك".

"تم اتخاذ إجراءات وصياغة خطط لتسليح الضفة الغربية وإحداث تحول في كل ما يتعلق بالوضع الفلسطيني ، من خلال تهريب الأسلحة أو حتى شراء الأسلحة من داخل إسرائيل.

المهم أنه كان هناك تركيز على كيفية نقل الضفة الغربية من حالة الهدوء إلى حالة المقاومة كما نرى اليوم، وهذا يتوافق تمامًا مع تعليمات المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي". بحسب ما قال النخالة في مقابلة مطولة مع صحيفة "الوفاق" الإيرانية ".

وقال النخالة "نحن نعزز المقاومة، أنشأنا كتائب قتالية وتنظيمات عسكرية في جميع المدن الفلسطينية في الضفة الغربية، يختلف نطاقها وقدراتها من مكان إلى آخر"، مضيفا "لدينا خبراء ميدانيون لإنتاج الأسلحة، نحن نقدم مساعدة كبيرة ومستمرة للمقاتلين في الميدان. نحن مقتنعون بأن يومًا ما سينتهي وجود إسرائيل".