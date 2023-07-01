اغلاق شوارع في تل ابيب في مظاهرات ضد خطة اصلاح القضاء التي تروّج لها الحكومة

للأسبوع الـ 26: احتجاجات في إسرائيل ضد إصلاح القضاء

تظاهر مئات آلاف الإسرائيليين في تل أبيب ومدن أخرى، السبت، للأسبوع الـ26 على التوالي ضد خطة الإصلاح القضائي الحكومية المثيرة للجدل، والتي يروج لها رئيس الحكومة نتنياهو ووزير القضاء ياريف ليفين.

على خلفية نشر محضر المناقشة التي عقدها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب تجدد المظاهرات، والتي احتج فيها على حصار المطار كعمل احتجاجي، تجدد الاحتجاج على الثورة للمرة السادسة والعشرون على التوالي.

ونزل المتظاهرون على شارع "أيالون" المركزي في مدينة تل أبيب وأوقفوا حركة المرور لمدة نصف ساعة. تم القبض على أحد الأدمغة. التحديثات الجارية.

كما يعتزم المنظمون تكثيف النضال والتظاهر في المطار يوم الاثنين المقبل. وجاء في البيان أن "الحقوق الأساسية في خطر شديد عندما يتآمر نتنياهو ولفين لحظر التظاهرات واضعاف القضاء واختيار القضاة بأنفسهم ليخدموهم".

وتقول حكومة نتنياهو إن التعديلات القضائية تهدف إلى إعادة توازن السلطات عبر تعزيز صلاحيات البرلمان على حساب المحكمة العليا، التي تعتبرها الحكومة مسيّسة. لكن في المقابل، يرى منتقدو التعديلات أنّها تهدد بانحراف استبدادي.