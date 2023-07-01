حزب الله يؤكد أن إسرائيل ليست قادرة على إزالة موقعبن أقامهما في مزارع شبعا

علق النائب اللبناني عن حزب الله محمد رائد ، اليوم (السبت)، أن "اسرائيل ليس قادرة على إزالة خيمتي "حزب الله" في مزارع شبعا، لأن هناك مقاومة ورجال ومؤمنين أقوياء في هذا البلد".

وقال محمد رعد، خلال حفلٍ تأبيني أقيم في بلدة المروانية، إن "اسرائيل ومنذ شهر تتحدث كثيرا على الخيمتين الموجودتين على الحدود، ويعتبر أنهما وُضعتا في نقطة متقدمة على الخط الأزرق وفق تفسيره، ويطلب أن تُزال هاتان الخيمتان، وأنه يفضل أن تقوم المقاومة بإزالتهما، لأن اسرائيل إذا أرادت ذلك فستقع الحرب وهي لا يريدها".

ووجه رسالة إلى إسرائيل بأن لا أحد قادر أن يفرض على "حزب الله" أي شي، قائلًا: "ولّى الزمن الذي كنت تقصف فيه مفاعل تموز النووي دون أن يرف لكَ جفن، فالآن أنت لست قادرا على إزالة خيمتين، لأن هناك مقاومة".

وكانت إسرائيل قد وجّهت شكوى إلى الأمم المتحدة، محذرةً من أنها ستستخدم القوة العسكرية لإخلاء موقعين، قالت إن "حزب الله" اللبناني أقامهما "داخل الأراضي الإسرائيلية".

وأكد "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، أن "العدو الإسرائيلي ليس قادرا على إزالة خيمتي "حزب الله" في مزارع شبعا، لأن هناك مقاومة ورجال ومؤمنين أقوياء في هذا البلد".

تجري السلطات الإسرائيلية اتصالات عبر قنوات دبلوماسية من أجل الضغط على لبنان لإخلاء الخيام التي أقامها حزب الله منذ نحو شهرين على الجانب الإسرائيلي من الحدود في مزارع شبعا أو هاردوف وفق التسمية الإسرائيلية.