اقتراح أمريكي لضم المغرب الى القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط "سنتكوم"

يهدف الاقتراح الى انخراط المغرب في التدريبات العسكرية باطار مواجهة "التهديد" الذي تشكله ايران في الشرق الأوسط

عرض السناتور الأمريكي مارك كيلي، عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي اقتراحا لضم المغرب للقيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط "سنتكوم" ، ويهدف الاقتراح الى انضمام المغرب لتدريبات الجيش الأمريكي للمساهمة في اتصدي "للتهديد الايراني في المنطقة".

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حيث من الممكن أن يطلب من المغرب المشاركة في التدريبات التي ينظمها الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط "سنتكوم" اضافة الى مشاركة المغرب في التدريبات المقررة من جانب افريكوم (قيادة الولايات المتحدة في إفريقيا)، ويشار الى ان قيادة سنتكوم تغطي منطقة واسعة من مصر حتى أفغانستان.

الاقتراح لضم المغرب في إطار قيادة سنتكوم قدمه السيناتور الديمقراطي من ولاية أريزونا والذي يحظى بتقدير كبير في مجلس الشيوخ، مارك إدوارد كيلي، وكان شارك في وفد برلماني أمريكي ضم نوابا من كلا الحزبين الجمهوري والديموقراطي ، والذي زار المملكة مطلع عام 2023. كيلي قدم رسميا التوصية لضم المملكة الى سنتكوم ويبذل حاليا جهودا لتشجيع انضمام المغرب في التدريبات التي تجريها سنتكوم.

التوصية نشرت على موقع كيلي الرسمي، من خلال بيان اعلن فيه أولوياته بموجب مشروع الدفاع، وذلك على ضوء تقديم مقترحات مشروع ميزانية الدفاع للجيش الأمريكي لسنة 2024.

القانون المقترح للسناتور كيلي ينص على ضرورة إجراء تقييمات للتهديدات المتعلقة "بالقدرات النووية الايرانية"، ويسعى لتحسين التنسيق بين الولايات المتحدة والشركاء الإقليميين لمواجهة “التهديد المشترك من إيران، بما يشمل دعم دمج المغرب في التمارين العسكرية التي يقودها سنتكوم" ويأتي هذا ايضا في اطار زيارة وفد من اعضاء البرلمان الأمريكية واعضاء من جمعية اتفاقيات ابراهيم، كانوا اجروا زيارة للبحرين وإسرائيل والامارات.