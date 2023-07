اقتراح أمريكي لضم المغرب الى القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط "سنتكوم"

عرض السناتور الأمريكي مارك كيلي، عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي اقتراحا لضم المغرب للقيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط "سنتكوم" ، ويهدف الاقتراح الى انضمام المغرب لتدريبات الجيش الأمريكي للمساهمة في اتصدي "للتهديد الايراني في المنطقة".

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .