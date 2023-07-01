انفجار صاروخ مضاد للطائرات اطلق من سوريا بمركز إسرائيل والعثور على شظاياه في مدينة رهط جنوب البلاد

الشظايا سقطت في عدة مناطق في مدينة رهط لكن دون تسجيل أية اصابات بشرية

سمع دوي انفجار الليلة (بين السبت والأحد) في مركز إسرائيل، في حين أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم رصد إطلاق صاروخ مضاد للطائرات من الأراضي السورية تجاه إسرائيل. وعلى ما يبدو انفجر هذا الصاروخ في الجو، وإن القضية لا زالت قيد الفحص، وذكر البيان أنه لا يوجد تعليمات خاصة للقيادة الداخلية، وفي غضون ذلك قال مواطنون من مدينة رهط العربية جنوب إسرائيل أنهم عثروا على شظايا صاروخ، وتقدر الشرطة أنها شظايا الصاروخ السوري الذي انفجر في الجو، ويشار الى أن المسافة من مدينة حمص ورهط تبلغ 40 كيلومترا.

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في المقابل، اعلنت سوريا عن هجوم منسوب لاسرائيل على أراضيها وأن المنظومة الدفاعية الجوية تصدت للضربة في طرطوس وحمص، وذكرت سانا أن المنظومة الدفاعية نجحت إسقاط بعض الصواريخ.

وقال مسؤول عسكري سوري أنه في تمام الساعة 00:20 "هاجمت إسرائيل من الجهة الشمالية-الشرقية لبيروت عدة أهداف في منطقة مدينة حمص، والمنظومات الدفاعية الجوية شغلت للتصدي للهجمات التي أدت الى أضرار في الممتلكات"، ولم يتم التطرق الى خسائر بشرية.

من جانبها نقلت "واينت" عن عضو بلدية رهط أحمد الهزيل الذي قال :"أن الحديث يدور عن شظايا صاروخ سقطت في أحياء رهط، الحارة 24 و34 ومنطقتين أخريتين في موقع 5، اي الأحياء الجديدة في المدينة، لدينا اربعة مناطق سقطت بها الشظايا، لكن دون إصابات بشرية".