انفجار صاروخ مضاد للطائرات اطلق من سوريا بمركز إسرائيل والعثور على شظاياه في مدينة رهط جنوب البلاد

سمع دوي انفجار الليلة (بين السبت والأحد) في مركز إسرائيل، في حين أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم رصد إطلاق صاروخ مضاد للطائرات من الأراضي السورية تجاه إسرائيل. وعلى ما يبدو انفجر هذا الصاروخ في الجو، وإن القضية لا زالت قيد الفحص، وذكر البيان أنه لا يوجد تعليمات خاصة للقيادة الداخلية، وفي غضون ذلك قال مواطنون من مدينة رهط العربية جنوب إسرائيل أنهم عثروا على شظايا صاروخ، وتقدر الشرطة أنها شظايا الصاروخ السوري الذي انفجر في الجو، ويشار الى أن المسافة من مدينة حمص ورهط تبلغ 40 كيلومترا.

