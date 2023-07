الجيش الإسرائيلي يقصف البطارية التي أطلقت صاروخا مضادا للطائرات باتجاه الأراضي الإسرائيلية

هاجمت طائرات مقاتلة بطارية مضادة للطائرات في الأراضي السورية الليلة (الأحد)، ردا على إطلاق صاروخ مضاد للطائرات من الأراضي السورية باتجاه أراضي دولة إسرائيل في وقت سابق الليلة. كما أغارت الطائرات على أهداف أخرى في المنطقة.

وأظهر تحقيق أولي أن الصاروخ الذي أطلق الليلة من الأراضي السورية إلى الأراضي الإسرائيلية انفجر في الهواء في سماء البلاد.