الجيش الإسرائيلي يقصف البطارية التي أطلقت صاروخا مضادا للطائرات باتجاه الأراضي الإسرائيلية

هاجمت طائرات مقاتلة بطارية مضادة للطائرات في الأراضي السورية الليلة (الأحد)، ردا على إطلاق صاروخ مضاد للطائرات من الأراضي السورية باتجاه أراضي دولة إسرائيل

هاجمت طائرات مقاتلة بطارية مضادة للطائرات في الأراضي السورية الليلة (الأحد)، ردا على إطلاق صاروخ مضاد للطائرات من الأراضي السورية باتجاه أراضي دولة إسرائيل في وقت سابق الليلة. كما أغارت الطائرات على أهداف أخرى في المنطقة.

وأظهر تحقيق أولي أن الصاروخ الذي أطلق الليلة من الأراضي السورية إلى الأراضي الإسرائيلية انفجر في الهواء في سماء البلاد.

https://twitter.com/i/web/status/1675295201303117824 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

ولم تقع إصابات ولم تصدر أي تعليمات خاصة للجبهة الداخلية.

سمع دوي انفجار الليلة الماضية (بين السبت والأحد) في مركز إسرائيل، في حين أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم رصد إطلاق صاروخ مضاد للطائرات من الأراضي السورية تجاه إسرائيل. وعلى ما يبدو انفجر هذا الصاروخ في الجو، أإن القضية لا زالت قيد الفحص.

وفي غضون ذلك قال مواطنون من مدينة رهط العربية جنوب إسرائيل أنهم عثروا على شظايا صاروخ، وتقدر الشرطة أنها شظايا الصاروخ السوري الذي انفجر في الجو، ويشار الى أن المسافة من مدينة حمص ورهط تبلغ 40 كيلومترا.