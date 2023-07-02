الجناح العسكري لحركة حماس يدعو الجمهور لمعرض أسلحة في غزة

كشفت كتائب القسام النقاب عن مجموعة صواريخ "محلية الصنع" وصواريخ روسية الصنع من نوع كورنيت وبنادق وقاذفات أرض جو مضادة للطائرات وطائرة مسيرة تسمى "شهاب"

زار مئات الفلسطينيين، الجمعة، معرض السلاح الأول في غزة الذي نظمته كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس المنفردة في حكم قطاع غزة.

وجهت الدعوة للزوار لالتقاط الصور إلى جانب الأسلحة المعروضة في المعرض.

وجاء في الدعوة التي عممتها الجماعة المسلحة على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى ملصقات في المساجد "المقاومة صورة وذاكرة. التقطوا صورا تذكارية مع العديد من الأسلحة والصناعات التي صنعها القسام".

وعُرضت الأسلحة يوم الجمعة في مدينة غزة على أن تقام معارض أخرى يوم السبت في شمال ووسط الأراضي الفلسطينية.

Mohammed ABED / AFP فلسطينيون يقفون لالتقاط صور تذكارية مسلحين خلال معرض لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس في مدينة غزة.

هذه هي المرة الأولى التي تسمح فيها حماس للناس بالتقاط صور لأسلحتها. يمنع بشكل عام الاقتراب من المواقع العسكرية المنتشرة في قطاع غزة وتصويرها. حضر العديد من المدعوين بصحبة عائلاتهم وأطفالهم، بحسب وكالة فرانس برس.

كشفت كتائب القسام النقاب عن مجموعة صواريخ "محلية الصنع" وصواريخ روسية الصنع من نوع كورنيت وبنادق وقاذفات أرض جو مضادة للطائرات وطائرة مسيرة تسمى "شهاب".