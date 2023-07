الرئيس الروسي بوتين يؤكد "دعمه الثابت للشعب الفلسطيني"

تبادل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحديث هاتفيا السبت، عن التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط وناقشا سبل تعزيز العلاقات الثنائية على ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .