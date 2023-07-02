الرئيس الروسي بوتين يؤكد "دعمه الثابت للشعب الفلسطيني"

أكد بوتين مجدداً "دعم روسيا الثابت للشعب الفلسطيني في تحقيق تطلعاته في الحرية والاستقلال، بإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية".

تبادل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحديث هاتفيا السبت، عن التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط وناقشا سبل تعزيز العلاقات الثنائية على ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

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قدم بوتين تهانيه للرئيس عباس وللشعب الفلسطيني بعيد الأضحى المبارك. كما ناقشا آخر التطورات في الصراع العربي الإسرائيلي الفلسطيني، وأكد بوتين مجدداً "دعم روسيا الثابت للشعب الفلسطيني في تحقيق تطلعاته في الحرية والاستقلال، بإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية".

من جانبه، أعرب محمود عباس عن رغبته في عودة الاستقرار إلى روسيا، وتمنى للبلاد التقدم والازدهار. وكان فلاديمير بوتين قد أعرب في السابق عن رغبته في استضافة قمة عربية ـ إسرائيلية ـ فلسطينية لإحياء محادثات السلام المتوقفة بين الجانبين. لكن الرياح جرفت السفن الروسية باتجاه أوكرانيا ليخوض بوتين معها حربا غير مشرفة على حل قريب بعد.

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مجددًا في عام 2021 أن روسيا مستعدة لتسهيل الاتصالات المباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

في أكتوبر 2022، خلال اجتماع بين بوتين وعباس، كرر الأخير عدم ثقته بواشنطن لحل الصراع مع إسرائيل، بينما زعم أنه يقدر دور روسيا في عملية السلام.

فشلت الجهود الأمريكية في ظل إدارة أوباما للتفاوض على اتفاق سلام في عام 2014 واعتبرت إسرائيل خطوة السلطة الفلسطينية طلب الانضمام إلى المنظمات الدولية تحركا من جانب واحد ينطوي على انتهاك بنود المحادثات.