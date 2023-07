الضفة الغربية: إسقاط طائرة استطلاع إسرائيلية فوق جنين

أكد الجيش الإسرائيلي أن طائرة بدون طيار تابعة للجيش الإسرائيلي أسقطت صباح الأحد في سماء جنين بالضفة الغربية. وفي وقت سابق، زعم الفرع المحلي لسرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي أنه أسقط المروحية الرباعية العسكرية.

تُظهر اللقطات التي نشرتها وسائل الإعلام الفلسطينية أفرادًا يسحبون طائرة مروحية رباعية في أحد شوارع المدينة. وقال الجيش الإسرائيلي إن الحادث قيد التحقيق.